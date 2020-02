Μίνι ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη ζωή στην πόλη Ουχάν της Κίνας, όπου ξεκίνησε η εξάπλωση του κορωνοϊού, δείχνει την ερημοποίηση της πόλης.

Άδειοι δρόμοι και κτήρια είναι η εικόνα που κυριαρχεί στα πλάνα του συνεργείου, που παραμένει εγκλωβισμένο στην πόλη – φάντασμα.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Wuhan: The long night» (Ουχάν: Η μακριά νύχτα), κυκλοφόρησε ευρέως στο κινέζικο social δίκτυο Weibo, καταγράφοντας την «απομόνωση» της Ουχάν και των γύρω περιοχών από τις 23 Ιανουαρίου και μετά.

Η κάμερα κινείται σε κεντρικά σημεία, λεωφόρους και γέφυρες, στις εισόδους και εξόδους της πόλης, όπου φαίνεται πως κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, η θέα ενός άντρα στο παράθυρο ενός διαμερίσματος σε μια ερημωμένη γειτονιά, να τραγουδάει «η γη μου κι εγώ» (My Motherland and Me), στέλνει το μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ουχάν «να μην τα παρατήσουν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία».

«Το συνεργείο μας βρίσκεται στη Ουχάν και θέλησε να κάνει κάτι που να έχει νόημα. Θέλησε να καταγράψει αυτό που συνέβη. Πρώτον, γιατί από την απαγόρευση κυκλοφορίας και μετά, δεν έχει γίνει άλλο βίντεο που να παρουσιάζει μια τέτοια πανοραμική θέα της πόλης και δεύτερον, πιστεύω ότι αυτές θα είναι πολύτιμες εικόνες για ιστορική αναφορά και για άλλα ντοκιμαντέρ» δήλωσε ο Lan Bo.

Το 4λεπτο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους είναι αλήθεια ανατριχιαστικό.

Δείτε το βίντεο: