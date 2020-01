Οι Λέικερς μπορεί να έχασαν στη Φιλαδέλφεια από τους Σίξερς, αλλά αυτό που μένει από το ματς είναι το σπουδαίο επίτευγμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς ήθελε 18 πόντους για να προσπεράσει τον Κόμπι Μπράιαντ και να ανέβει στην τρίτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, πέτυχε 29 κι έγραψε ιστορία.

Ο ΛεΜπρόν έφθασε πλέον τους 33.644 πόντους, με τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ να είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας με 38.387 πόντους και τον Καρλ Μαλόουν στη δεύτερη θέση με 36.928.

Έχει δρόμο μπροστά του για την κορυφή, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται.

🚨 3rd in NBA history! 🚨

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 3rd on the all-time SCORING list! #LakeShow pic.twitter.com/OQPxPQvdnO

— NBA (@NBA) January 26, 2020