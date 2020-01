Με σημαντικές εκπλήξεις, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρουσίες όσο και σε ό,τι αφορά στις… απουσίες ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωση την αποστολή του Ολυμπιακου, ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, ενώ για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα πρωταθλήματος, συμπεριλήφθηκε σε αποστολή και ο Κώστας Φορτούνης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μόλις η πρώτη φορά από την αρχή της χρονιάς που Φορτούνης, Ποντένσε και Βαλμπουενά είναι σε αποστολή του Ολυμπακού. Με τον Ελληνα επιτελικό μέσο, ωστόσο, να μην είναι έτοιμος να αγωνιστεί περισσότερο από κάποια λεπτά. Και το πιθανότερο είναι να μείνει εκτός τελικής 18άδας.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έδειξε τις προθέσεις του, αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που υπολογίζει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Καθώς παρότι ο Σεμέδο είναι τιμωρημένος, αποφάσισε να αφήσει εκτός 21άαδας τον Γιασίν Μεριά, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στο ΟΑΚΑ με Μπα, Αβραάμ και Σισέ.

Επίσης, ο αποκλεισμός του Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο από την αποστολή είναι ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον του Ισπανού επιθετικού. Την ημέρα, μάλιστα, που ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Αχμέντ Χασάν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός αποστολής έμεινε και ο Λεονάρντο Κούτρης. Με τον Μαρτίνς να επιλέγει τους Γκασπάρ και Τοροσίδη…

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ:

Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Χριστοδουλόπουλος, Μασούρας, Λοβέρα, Φορτούνης, Ποντένσε, Βαλμπουενά, Σουντανί, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/HkLieXH9HA

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 25, 2020