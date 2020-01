Για νέο γύρο κινητοποιήσεων αυτήν την εβδομάδα προετοιμάζονται οι απεργοί για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία, με την οργή προς το πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν να κοχλάζει μετά και από την απόπειρα λιντσαρίσματός του το Σάββατο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τη Δευτέρα, τεσσαρακοστή μέρα των κινητοποιήσεων, οι διαδηλωτές ετοίμασαν «θερμή» υποδοχή στη Δουνκέρκη και τις Βερσαλλίες, δύο πόλεις τις οποίες επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Στις Βερσαλλίες, όπου το απόγευμα ο Μακρόν μίλησε σε οικονομικό φόρουμ, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας τη Δευτέρα κοντά στο περίφημο Ανάκτορο.

Δεκάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, με τους αστυνομικούς των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών να τους εμποδίζουν τον δρόμο προς το Ανάκτορο των Βερσαλλιών.

«Είμαστε ακόμη εδώ, αυτό δεν έχει τελειώσει», είπε ο Ζιλ Λε Μόιν που βρισκόταν μεταξύ του πλήθους, την ώρα που άλλοι κατήγγειλαν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών.

Από τις διαδηλώσεις της Δευτέρας, αξιοσημείωτες ήταν αυτές των δικηγόρων και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία.

Στο Δικαστικό Μέγαρο του Παρισιού, οι δικηγόροι πέταξαν τις χαρακτηριστικές ρόμπες που φορούν.

Σε άλλα μέρη στη Γαλλία, οι δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν με πρωτότυπους τρόπους: είτε χορεύοντας είτε χτυπώντας παλαμάκια, συνεχίζουν να απεργούν για τρίτη εβδομάδα.

Beautiful 😍❤️

Clapping of @barreau92

in protest against pension reform of Macron in France

Our MSM are all in the pocket of the corrupt EU. I've been spreading this type of news, every opportunity I get.#Avocatsencolère #greve20janvier #SosRetraitespic.twitter.com/7Ov7ZEeFgh

— 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 20, 2020