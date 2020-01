Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν εντυπωσιακός στη χθεσινή (3/1) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του με 106-102 στη Μόσχα.

Η απόδοση του 23χρονου, φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη και από τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος έσπευσε να τον αποθεώσει μετά το φινάλε του παιχνιδιού.

«Τα κλειδιά για την μεγάλη νίκη με την ΤΣΣΚΑ. Κίνηση της μπάλας και των παικτών = 28 ασίστ και 8 λάθη. Μπράβο Ντίνο με 16 ριμπάουντ, Νικ με 17 ασίστ και Γουές με τα δύο τρίποντα.

Δεν παραδιδόμαστε ποτέ. Θαυμάσια» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media ο Αμερικανός προπονητής, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την ευχαρίστηση του για τα όσα είδε από τον φόργουορντ των «πρασίνων».

Keys to a great road victory vs CSKA: Ball movement/ player movement = 28 assists to 8 turnovers. Bravo Dinos with 16 rebounds, Nick with 17 assists And Wes with 2 clutch 3s. Never give in attitude-Awesome!

