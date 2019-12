Δύο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός από το ματς με τον Βόλο καθώς οι Σουντανί και Μπρούνο αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το Πανθεσσαλικό.

Οι δυο ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυματισμών, με τον Σουντανί να έχει αποκομίσει μυικό τραυματισμό από το ματς κόντρα στον Βόλο και με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για περίπου 15 μέρες.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ από την πλευρά της έστειλε τις ευχές της μέσω social media για περαστικά και ταχεία ανάρρωση μετά τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και στον Αλγερινό εξτρέμ.

«Περαστικά Χιλάλ και γρήγορα πίσω κοντά μας!«, έγραψε ο Ολυμπιακός στο Twitter για τον Σουντανί.

Περαστικά Χιλάλ και γρήγορα πίσω κοντά μας! / @Hillal_Soudani get well and return soon with the team!#Olympiacos #Family #GetWellSoon #Soudani pic.twitter.com/2SgRKJC16U

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 23, 2019