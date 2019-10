Χιλιάδες επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί από χθες, Κυριακή, στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο στη Χιλή, μετά την ακύρωση ή την καθυστέρηση των πτήσεών τους και την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από τις αρχές εξαιτίας των ταραχών που συγκλονίζουν τις τελευταίες μέρες τη χώρα.

Οι διάδρομοι του κύριου τερματικού του αεροδρομίου της πρωτεύουσας της Χιλής είχαν μετατραπεί σε κοιτώνες, καθώς πολλοί επιβάτες κοιμούνταν στο έδαφος, ενώ άλλοι περίμεναν σε πολύ μεγάλες ουρές στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών για να πληροφορηθούν για την πτήση τους, σύμφωνα με το AFP.

Εκατοντάδες αναχωρήσεις ακυρώθηκαν ή αναπρογραμματίστηκαν μετά τις ταραχές και τις λεηλασίες που σημειώνονται στο Σαντιάγο από την Παρασκευή, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι.

VIDEO: 🇨🇱 Protests sparked by anger over social and economic conditions continued in Chile's capital #Santiago on Sunday, as the government extended a state of emergency to cities in the north and south of the country and deployed soldiers in the streets #ChileProtests pic.twitter.com/i3durL32aw

— AFP news agency (@AFP) October 21, 2019