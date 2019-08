Προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρα εξέδωσαν οι αρχές της Ινδονησίας, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοικτά των νήσων Σουμάρτα και Ιάβα, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι ινδονησιακές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους που ζουν κοντά στην ακτή να μετακινηθούν σε πιο ψηλά σημεία.

People in #Gempa #Sumatra #Indonesia are spending the night on higher grounds.#Tsunami warning for the nearby region is still in effect.#earthquake pic.twitter.com/P0yv8LKMqX

