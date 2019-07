Σε αγώνα δρόμου, υπό άκρα μυστικότητα επιδίδεται η Ευρώπη προκειμένου να διατηρήσει στο τιμόνι του ΔΝΤ Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Η γαλλίδα πρώην υπουργός Οικονομικών, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της στο Twitter, αναμένεται να εγκαταλείψει πλήρως το πόστο της τον Σεπτέμβριο.

Today I informed the #IMF Board that I will resign as Managing Director of the International Monetary Fund, effective September 12. It has been a privilege to serve our 189 member countries with the devoted staff of this institution. https://t.co/WLso6ydrTE

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 16, 2019