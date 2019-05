View this post on Instagram

Today is Šarūnas Marčiulionis birthday! Marčiulionis skills led the Warriors to draft him in the 6th round of the 1987 NBA draft. Marčiulionis became the first Soviet player to join the North American league, and played four years with the Warriors, finishing as the runner-up for the Sixth Man of the Year Award in both 1992 and 1993. Marčiulionis became one of the first Europeans to get significant playing time in the NBA, helping to lead the way for the internationalization of the league in the late 1990s. After missing a year and a half with a leg injury, he was traded to the Seattle SuperSonics in 1994, then traded to the Sacramento Kings in 1995, and he finished his NBA career with the Denver Nuggets in the 1996–97 season. He is 1988 Seoul Olympics chempion with USSR national team, as well as two time bronze medal winner in 1992 Barcelona and 1996 Atlanta Olympics with Lithuanian national basketball team. On August 8, 2014, Marčiulionis was inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Šodien ir Šarūna Marčiuliona dzimšanas dienas! 1987. gada NBA draftā Šarūnu Marčiulioni sestajā kārtā izvēlējās Goldensteitas "Warriors", tādā veidā viņš kļuva par pirmo Padomju Savienības spēlētāju NBA. "Warriors" komandā viņš nospēlēja četras sezonas un divās no tām (1992. un 1993.) palika otrais balsojumā par sezonas labāko sesto spēlētāju. Pēc izlaistas sezonas kājas savainojuma dēļ, viņš tik aizmainīts uz Seatlas "SuperSonics", pēc tam 1995. gadā uz Sakramento "Kings", bet karjeru noslēdza Denveras "Nuggets" komandā. Marčiulioni var uzskatīt par NBA internacionalizācijas aizsācēju, jo viņš bija viens no pirmajiem ārzemju spēlētājiem, kas spēja izkarot sev ievērojamu spēles laiku, tādā veidā pierādot Amerikāņiem, ka Eiropā arī māk spēlēt basketbolu. Tāpat Šarūnas ir 1988. gada Seulas Olimpisko spēļu čempions ar Padomju Savienības komandu. Savukārt, kopā ar Lietuvas izlasi Marčiulionis ir izcīnījis 1992. gada Barselonas un 1996. gada Atlantas olimpisko spēļu bronzas medaļas. 2014. gadā viņš tika uzņemts Neismita Basketbola Slavas zāle.