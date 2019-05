72ο Φεστιβάλ Καννών

Μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό κινηματογράφο η βράβευση με τον Χρυσό Φοίνικα της μικρού μήκους ταινίας «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» στο φεστιβάλ των Καννών. Aυτή είναι η πρώτη φορά που έλληνας σκηνοθέτης κερδίζει το βραβείο σε αυτή την κατηγορία.

Ο νεαρός Κεφαλλονίτης σκηνοθέτης που παρέλαβε το βραβείο από την σκηνοθέτρια Κλερ Ντενίς, ήταν εξαιρετικά σεμνός, σύντομος και λιτός στον λόγο του ευχαριστώντας το φεστιβάλ που τον κάλεσε και όλους τους συνεργάτες του που τον βοήθησαν για την υλοποίηση της ταινίας του.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Kεκάτος διεκδικεί βραβεία. Η ταινία του «Zero Star Hotel» είχε κερδίσει στον διαγωνισμό «What’s Next?» του Sundance Film Festival και το σενάριο της ταινίας του The Silence of The Dying Fish επιλέχθηκε στο European Short Pitch του 2017 που διοργανώνεται από τη NISI MASA.