«Έφυγε» η αγαπημένη γάτα του διαδικτύου

Ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα του Ιντερνετ, η περίφημη Grumpy Cat, πέθανε το πρωΐ της Τρίτης, σε ηλικία επτά ετών, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

Τον θάνατό της ανακοίνωσαν στα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποί της, Τάμπαθα, Μπράϊαν και Κρίσταλ Μπούντεσεν.

«Με σπαραγμό καρδιάς ανακοινώνουμε την απώλεια της πολυαγαπημένης μας Grumpy Cat» έγραψαν. «Παρά τις φροντίδες κορυφαίων επαγγελματιών και της οικογένειάς της, η Grumpy αντιμετώπισε επιπλοκές λόγω ουρολοίμωξης, τις οποίες δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Πέθανε ήσυχα το πρωΐ της Τρίτης, στο σπίτι της, στην αγκαλιά της μητέρας της, Τάμπαθα. Εκτός του ότι ήταν το μωρό μας και λατρεμένο μέλος της οικογένειάς μας, η Grumpy Cat βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να χαμογελάσουν – ακόμα και σε δύσκολες ώρες. Το πνεύμα της θα συνεχίσει να ζει μέσω των απανταχού φίλων της», ανέφεραν στον μήνυμα τους.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Οι φίλοι της Grumpy Cat, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Tardar Sauce, πλημμύρισαν το Twitter με συλλυπητήρια μηνύματα.

So sorry for your loss 😭😭💔 — emma nevill (@nevill_emma) May 17, 2019

Heartbroken 😥😥😥 Sending my love to Tabatha and all your family. That came as quite the shock 🖤🌈 — Fran O'Reilly (@ShadEO9) May 17, 2019

RIP grumpy cat. I was lucky to meet you in London. pic.twitter.com/T3wZCM1UZS — Mattie (@MattieStar26) May 17, 2019

R.I.P. You were a special kitty cat & the world was a little brighter w/you in it. I'm so sorry, Grumpy's family, for your loss. ❤️ — 🌊Manda Resists🌊 (@ScarredEclipse) May 17, 2019

Η Grumpy Cat έγινε σταρ του Ιντερνετ όταν οι άνθρωποί της ανέβασαν την παρακάτω φωτογραφία της πριν από έξι χρόνια. Hταν ακόμα γατάκι και η γκρινιάρικη φυσιογνωμία της γοήτευσε τα πλήθη, με αποτέλεσμα να γίνει αμέσως viral.

Είχε 8,5 εκατομμύρια φίλους στο Facebook, 2,4 στο Instagram, 1,5 στο Twitter και 264.000 συνδρομητές στο YouTube. Διαφήμιζε τα Friskies και υπέγραψε μία σειρά βιβλίων με το όνομά της.

Φωτογραφήθηκε με πολλές διασημότητες, όπως ο Σταν Λι της Marvel Comics.

View this post on Instagram A post shared by Grumpy Cat (@realgrumpycat) on Nov 12, 2018 at 10:58am PST

Με τον παρουσιαστή Κόναν Ο Μπράϊαν.

Μάλιστα, εμφανίστηκε στο περίφημο μιούζικαλ Cats και πρωταγωνίστησε στην ταινία του 2014 «Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever».





View this post on Instagram ‪#MayTheFourth be awful. Always. ‬ A post shared by Grumpy Cat (@realgrumpycat) on May 4, 2019 at 8:24pm PDT

View this post on Instagram #HappyBirthdayGrumpyCat A post shared by Grumpy Cat (@realgrumpycat) on Apr 4, 2019 at 8:56am PDT