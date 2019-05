Ο Ρουβίκωνας βρίσκεται πίσω από την επίθεση με μπογιές και καπνογόνο έξω από το σπίτι του αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στους Αμπελόκηπους.

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας ανέβασαν σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου βίντεο από την επίθεση στην οποία φαίνονται να ρίχνουν μπογιές και ένα καπνογόνο έξω από το σπίτι του Πάιατ και στη συνέχεια να αποχωρούν ανενόχλητοι από το σημείο.

Η επίθεση, όπως αναφέρει ο Ρουβίκωνας, έγινε υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Με κείμενό τους αναφέρουν μεταξύ άλλων «ο κομμουνιστής επαναστάτης Δ.Κουφοντίνας βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε απεργία πείνας απο 2 Μαίου προκειμένου να του χορηγηθεί η έβδομη κατα σειρά άδεια που δικαιούται και να αρθεί η φασιστική διάταξη του εισαγγελικού βέτο.

Οι άδειες των κρατουμένων είναι κατάκτηση κερδισμένη με αίμα δεν είναι παραχώρηση ούτε ευεργέτημα. Η απαίτηση για δηλώσεις μετανοίας είναι ο εκβιασμός που χρησιμοποιεί η αστική εξουσία για να ταπεινώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Η άρνηση της αποκήρυξης των ιδεών του και η απεργία πείνας ως ύστατο μέσο αγώνα που θέτει σε κίνδυνο την ζωή του Δ. Κουφοντίνα είναι ένδειξη πολιτικής συνέπειας και αξιοπρέπειας».

Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι η Αμερικανική πρεσβεία ασκεί πιέσεις προκειμένου να χορηγηθεί νέα άδεια στον Δ. Κουφοντίνα

«Καλημέρα. Πρωινό ξύπνημα με έναν ακόμη παιδιάστικο βανδαλισμό έξω από την οικία μου. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τις ελληνικές Αρχές ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, όπως ορίζει ο νόμος. Η καταστροφή περιουσίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία», έγραψε ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ με ανάρτησή του στο Twitter.

US Ambassador #Pyatt condemns paint attack as “childish vandalism,” says he will continue to work with #Greece authorities to punish the culprits according to law. “Destruction of property is not peaceful protest,” he tweets https://t.co/MsUOFtrg74

