O Φράνκ Βόγκελ είναι και επίσημα προπονητής των Λέικερς, με την ομάδα από το Λος Άντζελες να ανακοινώνει την πρόσληψη του.

Ο έμπειρος τεχνικός που διαδέχεται τον Λουκ Ουόλτον στον πάγκο των λιμνάνθρωπων έχει συμφωνήσει εδώ και μερικές μέρες με τη διοίκηση του συλλόγου και ήταν απλά θέμα χρόνου η ανακοίνωση του.

Ο Βόγκελ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Λέικερς, του οποίου οι λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, ενώ θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα δυνατό σύνολο για να επιστρέψουν στα playoffs οι λιμνάνθρωποι, αλλά και για να στηρίξει το μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο πρώην προπονητής των Πέισερς και των Μάτζικ έκανε δηλώσεις για τη νέα του ομάδα, τονίζοντας: «Ανυπομονώ να κοουτσάρω μια ομαδα με τόσο ταλέντο και να φέρω το στρατηγικό μου όραμα στους Λέικερς».

Δείτε την ανακοίνωση των Λέικερς:

“I look forward to coaching such phenomenal talent and bringing my strategic vision to the team.”

Welcome to the #LakeShow, Coach Vogel! https://t.co/I3Ts5KOZOD

— Los Angeles Lakers (@Lakers) May 14, 2019