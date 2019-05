Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αγγλίας η Τότεναμ θα κινηθεί για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής και ένας από τους βασικούς στόχους της είναι ο Αρτούρ Μαζουακού.

Ο Κονγκολέζος αριστερός μπακ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Γουέστ Χαμ και έτσι τα σπιρούνια θεωρούν οτι μπορούν να τον αποκτήσουν με ένα πιο προσιτό ποσό.

Όπως γράφουν οι Αγγλοι ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο έχει σε εκτίμηση τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και θεωρεί οτι μπορεί να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ντάνι Ρόουζ (το μέλλον του στην ομάδα θεωρείται αμφίβολο).

Κάπου εδώ… εμφανίζονται οι οπαδοί της Τότεναμ που εκφράζονται στην πλειοψηφία τους αρνητικά για τον Μαζουακού.

Συγκεκριμένα θεωρούν οτι δεν είναι αρκετά ποιοτικός για την ομάδα τους, εκφράζοντας μάλιστα έντονες αντιρρήσεις στο ενδεχόμενο να αποκτηθεί.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά Tweet

It's that time of the season again.

Between now and August we will be linked with everyone, hopefully this summer one of those linked might even sign for us?

But not Masuaku, not an upgrade, more a backwards step!#COYS #THFC https://t.co/2qUU3uX7zL

— Chris Beresford (@CNBeresford) May 13, 2019