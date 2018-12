Μπορεί η Μπέτις να μην κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Εϊμπάρ (1-1) για τη 17η αγωνιστική της ισπανικής Liga, αλλά οι οπαδοί της έκαναν το καθήκον τους και με το παραπάνω. Αφενός στάθηκαν στο πλευρό των Βερδιμπλάνκος, αφετέρου έκαναν επίθεση… αγάπης από τις κερκίδες του Βιγιαμαρίν.

Όλοι όσοι έδωσαν το παρών στο γήπεδο το μεσημέρι του Σαββάτου (22/12) είχαν ανά χείρας ένα ή και παραπάνω λούτρινα αρκουδάκια. Όλοι τα πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να συγκεντρωθούν και να δοθούν σε άπορες οικογένειες της περιοχής, που δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν δώρο στα παιδιά τους.

Η σπουδαία πρωτοβουλία των οπαδών της Μπέτις ξεχώρισε από το αγωνιστικό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος!

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο :

🇪🇸 Real Betis fans throw toys onto the pitch during match against Eibar today.

Toys will be donated to disadvantaged families in the region. pic.twitter.com/KdJSvwmzTV

December 22, 2018