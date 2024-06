Ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από την Ιταλία, δείχνει τις τελευταίες στιγμές τριών φίλων, λίγο πριν χαθούν για πάντα.

Πρόκειται για την 20χρονη Πατρίτσια Κόρμος, την 23χρονη φίλη της Μπιάνκα Ντόρος και τον 25χρονο Κρίστιαν Μόλναρ, οι οποίοι είχαν πάει για πεζοπορία στις όχθες του ποταμού Νατισόνε στη Βόρεια Ιταλία και από τότε αγνοούνταν.

Μια ξαφνική νεροποντή προκάλεσε το «φούσκωμα» των νερών του ποταμού και τα τρία παιδιά, που τα βλέπουμε αγκαλιασμένα στο βίντεο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφεραν.

Three friends in their 20s embrace before being swept away in the flash floods in northern Italy.

