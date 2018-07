Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μπoγέ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18/07/2018 23:12 |

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Τορίνο για τον ποδοσφαιριστή Λούκας Μπογέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα επέκτασης της συμφωνίας το προσεχές καλοκαίρι και υπογραφής νέου τετραετούς συμβολαίου μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Στην "Ένωση" ο Μπογέ θα έχει το νούμερο 31, που είχε φορέσει σε όλες τις προηγούμενες ομάδες του, πλην της Θέλτα.



ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΜΠΟΓΈ

Ο Λούκας Αριέλ Μπογέ γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1996 στο Σαν Γκρεγόριο, μια μικρή κωμόπολη στο διαμέρισμα της Σάντα Φε, δυτικά του Μπουένος Άιρες και από τα 14 χρόνια του εντάχθηκε στην ποδοσφαιρική Ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ. Με τους μικρούς των «μιγιονάριος» κατέκτησε μεταξύ άλλων τόσο το Μουντιάλ Συλλόγων U17 του 2013 (1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό), όσο και το Dallas Cup (ετήσιο διεθνές τουρνουά Νέων) του 2014, στον τελικό του οποίου πέτυχε δυο γκολ εναντίον των ΗΠΑ.



Έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ρίβερ πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια και λίγους μήνες αργότερα έκανε την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα Αργεντινής κόντρα στη Χιμνάσια, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ κόντρα στη Σαν Λορέντσο τον Αύγουστο του 2014! Με τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ πανηγύρισε το Κόπα Σουνταμερικάνα του 2014 και το Κόπα Λιμπερταδόρες του 2015.



Τον Σεπτέμβριο του 2015 δόθηκε δανεικός από τους "εκατομμυριούχους" στη Νιούελς Ολντ Μπόις και την 1η Φεβρουαρίου 2016 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στην ιταλική Τορίνο με ημερομηνία έναρξης τον Ιούλιο του 2016, όταν και μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Την πρώτη του χρονιά στην ιταλική ομάδα αγωνίστηκε σε 30 αγώνες στην Serie A και σε τρεις αγώνες ιταλικού κυπέλλου και την επόμενη χρονιά σε 11 αγώνες του Καμπιονάτο πριν δοθεί δανεικός τον Φεβρουάριο στη Θέλτα, όπου έκανε 13 συμμετοχές στην ισπανική Primera Division.



Συνολικά, στην πρώτη κατηγορία Αργεντινής, Ιταλίας και Ισπανίας έχει 115 συμμετοχές με 7 γκολ και 7 ασίστ. Το παρατσούκλι του είναι «el tanque» (το τανκ) και «el toro» (ο ταύρος).



ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Λούκας Μπογέ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε έναν σύλλογο που είναι πρωταθλητής στη χώρα αυτή και για τον οποίον έχω ήδη πάρει τις καλύτερες πληροφορίες. Έχω συμμετάσχει σε μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της Ρίβερ Πλέιτ, είτε ως βασικός είτε ως μέλος του ρόστερ, όμως η προοπτική να αγωνιστώ στο Champions League είναι κάτι που με εξιτάρει. Είναι η καλύτερη βιτρίνα για κάθε ποδοσφαιριστή».



Ο Μπογέ αναμένεται να τεθεί κανονικά από αύριο (απόγευμα στις 7 η προπόνηση) υπό τις οδηγίες του Μαρίνου Ουζουνίδη. Στην προπόνηση της Τετάρτης, ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Χρήστο Αλμπάνη να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ οι Ερίκ Μοράν και Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ακολούθησαν και πάλι ατομικά προγράμματα. Ο Ροντρίγκο Γκάλο συνέχισε τη θεραπεία στον δεξιό αχίλλειο τένοντα.