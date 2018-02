Προκαλεί ο Μπουλούτ: Σαν μύγα η Ελλάδα που τα βάζει με έναν γίγαντα

Σαν «μύγα που τα βάζει με έναν γίγαντα» παρομοίασε ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Ελλάδας με την Τουρκία ο επικεφαλής των συμβούλων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Γιγίτ Μπουλούτ, μιλώντας στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας TRT Haber, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες εις βάρος της Ελλάδας σε τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι «τρομερές».



Μετά τις εμπρηστικές του δηλώσεις που προειδοποιούσε τους Ελληνες ακόμα και τον Πρωθυπουργό να μην πατήσουν τα πόδια τους στα Ίμια γιατί οι Τούρκοι θα τους σπάσουν τα πόδια, ο σύμβουλος του Ρ. Ερντογάν επανέρχεται. Σε δηλώσεις του εμφανίστηκε ιδιαίτερα σίγουρος για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τον εξοπλισμό της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να συγκρουστεί με την Τουρκία στο Αιγαίο, ενώ ο τουρκικός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Συρία, να μην έχουν αμφιβολία ότι θα απαντήσουμε, τονίζοντας ότι «η απάντηση της Τουρκίας θα είναι η πιο σκληρή».



Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, (σσ στους αμυντικούς εξοπλισμούς) τόσο μεγάλη που δεν μπορούν να εμπλακούν σε πόλεμο θα είναι σαν ένας γίγαντας να πολεμά μία μύγα, αναφέρει χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας μάλιστα ότι οι συνέπειες που θα υποστεί η Ελλάδα θα είναι τρομερές. «Γι’ αυτό δεν θα έπρεπε να ονειρεύονται να προκαλέσουν προβλήματα στην Ελλάδα» σημειώνει. Συνεχίζοντας δε φτάνει μέχρι τον πόλεμο πριν την καταστροφή της Σμύρνης και «υπενθυμίζει»: 100 χρόνια πριν οι Έλληνες σκότωσαν τα μωρά μας και έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς στα τζαμιά...





#Erdogan 's chief advisor Yigit Bulut says #Greece is no match fro #Turkey 's might, says it is like "a fly picking a fight with a giant", warns terrible consequences for Greece would follow. pic.twitter.com/9LGpRhaAVl

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he has no doubt that Americans plan to unleash Greece in attacking #Turkey while Turkish military engaged in #Syria, says Turkey's response would be toughest. pic.twitter.com/Iuv3lFB8g2