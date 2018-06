Αναζητούν ηθοποιούς που είναι διάσημοι στο Instagram

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:21 |

Στη σημερινή εποχή, όταν οι εκπρόσωποι κινηματογραφικών στούντιο αναζητούν ηθοποιούς δεν τους ρωτάνε για τους ρόλους που έχουν στο ενεργητικό τους, αλλά θέλουν να μάθουν πόσους ακόλουθους έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Και αυτό αγχώνει κάποιους ηθοποιούς.



«Ένα από τα πιο καταθλιπτικά πράγματα για μένα είναι ότι με ρωτάνε σε ακρόαση για το Instagram και πόσους ακόλουθους έχω» δήλωσε πρόσφατα η ηθοποιός Σαμάνθα Κόλεϊ στην εφημερίδα «The New York Post». «Γίνεται ασαφές το τι θέλουν οι άνθρωποι να είναι μια ηθοποιός».



Η ηθοποιός που συμπρωταγωνιστεί στη σειρά του National Geographic «Genius: Picasso» τόνισε ότι συνάδελφοί της αξιοποιούν την παρουσία τους στα social media ως διαπραγματευτικό χαρτί για να κλείσουν δουλειά. «Οι ηθοποιοί λένε τώρα:"Έχω ένα εκατομμύριο ακόλουθους. Αν με προσλάβεις σε μια ταινία, μπορώ να εγγυηθώ ένα εκατομμύριο ανθρώπους"» ανέφερε η Σαμάνθα Κόλεϊ, η οποία έχει κάτω από 4.500 ακόλουθους.



Όσοι γνωρίζουν καλά το Χόλιγουντ λένε στην «The New York Post» ότι πιο συχνά οι υπεύθυνοι casting αναζητούν ηθοποιούς που είναι επίσης influencers, ειδικά εφ' όσον οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το YouTube Red και το Facebook, λανσάρουν πρωτότυπο περιεχόμενο.



Μερικές φορές, ένας λιγότερο έμπειρος - ή ακόμα και λιγότερο ταλαντούχος - ηθοποιός επιλέγεται σε ένα project, εκτός του οποίου μένει ένας επαγγελματίας με χρόνια εμπειρίας, ανέφερε η Σάρα Κλαρκ από εταιρεία κάστινγκ.



«Είναι δύσκολο να τους ανταγωνιστεί κάποιος όταν έχουν 5 εκατομμύρια ακόλουθους και μπορούν να προωθήσουν το project και να το δουν τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι» εξήγησε.



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα ήταν ένας παράγοντας όταν το Ε! αποφάσισε να προσφέρει στην ηθοποιό Μπίζι Φίλιπς, γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές «Dawson's Creek» και «Cougar Town» το δικό της βραδινό talk show πρόσφατα. Η Φίλιπς, η οποία δημοσιεύει τα πάντα στο Instagram, τα παιδιά της, τις διακοπές της, ακόμη και τις σακούλες κάτω από τα μάτια της, μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα εκατομμύριο ακόλουθους - πολλούς περισσότερους από τους μελλοντικούς συναδέλφους της Σεθ Μάγιερς και Στίβεν Κόλμπερτ.



Εν τω μεταξύ, οι μάνατζερ του Χόλιγουντ καταστρώνουν στρατηγική για το πώς θα κάνουν τους ηθοποιούς αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - και ενθαρρύνουν τους λιγότερο έμπειρους πελάτες τους να διατηρούν ιδιωτικούς τους λογαριασμούς τους έως ότου είναι έτοιμοι να τους χρησιμοποιήσουν ως ολοκληρωμένα εργαλεία για την προβολή τους.



«Αφού γύρισα τον πρώτο κύκλο της σειράς Greenhouse Academy ο μάνατζερ μου αμέσως άρχισε να μου λέει: "Πρέπει να δουλέψεις τα social media. Οι υπεύθυνοι casting αρχίζουν και τα κοιτούν"» ανέφερε ο ηθοποιός Benjamin Papac. Μετά από δύο κύκλους ο αριθμός των ακολούθων του αυξήθηκε.



Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες casting και οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανιχνεύσουν νέα ταλέντα.



Εκτός από το μάρκετινγκ και την προβολή, τα στούντιο χρησιμοποιούν την επιρροή στα social media για να ενισχύσουν τις στατιστικές τους που βελτιώνουν την εικόνα τους.



Επίσης μπορεί να υπάρχει ένα κίνητρο μετρητών για να αξιοποιήσουν οι ηθοποιοί τον αριθμό των ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα ο Dwayne «The Rock» Johnson - ο οποίος έχει 106 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram και έναν από τους 10 πιο δημοφιλείς λογαριασμούς της εφαρμογής - κερδίζει ένα εκατομμύριο δολάρια για να προωθήσει την ταινία του 2020 «Red Notice» στους λογαριασμούς του στα social media. Το ποσό αυτό είναι επιπλέον των 20 εκατ. δολαρίων που τον πληρώνει η Universal Pictures για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία.



Είναι μία καλή ανταμοιβή, όμως δεν την επιζητούν όλοι. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν παρακολουθεί τα like στο Instagram «Ελάτε να δείτε το Phantom Thread».