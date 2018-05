Ιαν ΜακΚέλεν: «Για το Χόλιγουντ,οι γκέι δεν υπάρχουν»

Έχει μιλήσει ανοιχτά για τον ερωτικό του προσανατολισμό ήδη από το μακρινό 1988. Στη διάρκεια της καριέρας του υπερασπίστηκε πολλές φορές τα δικαιώματα των κοινωνικών μειονοτήτων στο χώρο του θεάματος. Καθόλου παράξενο λοιπόν που ο Ίαν ΜακΚέλεν επανήλθε με δηλώσεις του στο θέμα της αντιπροσώπευσης των γυναικών, των μαύρων και των ομοφυλοφίλων στον κινηματογράφο.



Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time Out με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «McKellen: Playing the Part» που παρακολουθεί τη ζωή και την καριέρα του, ο άγγλος ηθοποιός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε όταν η παραγωγή του σίκουελ της ταινίας «Φανταστικά ζώα και που βρίσκονται», μέρος της σειράς «Χάρι Πότερ», αποφάσισε να μην παρουσιάσει τον νεαρό μάγο Ντάμπλντορ ως ομοφυλόφιλο, παρά τις σχετικές υποδείξεις της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.



«Ε λοιπόν, κανείς δεν στρέφεται στο Χόλιγουντ όταν πρόκειται για κοινωνικό σχολιασμό, έτσι δεν είναι; Εδώ μόλις πρόσφατα ανακάλυψαν ότι στον κόσμο υπάρχουν και μαύροι. Το Χόλιγουντ έχει κακομεταχειριστεί τις γυναίκες με κάθε δυνατό τρόπο στην ιστορία του. Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες δεν υπάρχουν καν», αποκρίθηκε ο ΜακΚέλεν που στο παρελθόν είχε απορρίψει το ρόλο του Ντάμπλντορ.



Κατά τη γνώμη του, το φιλμ που έδωσε το έναυσμα για μεγαλύτερη αποδοχή των ομοφυλοφίλων από την βιομηχανία του κινηματογράφου ήταν το «Gods and Monsters» του 1998, όπου ο ίδιος υποδυόταν τον σκηνοθέτη ταινιών τρόμου Τζέιμς Γουέιλ. «Ήταν η αρχή της παραδοχής του Χόλιγουντ ότι υπήρχαν και ομοφυλόφιλοι άνθρωποι εκεί έξω» είπε ο 78χρονος ηθοποιός, «αν και το μισό Χόλιγουντ είναι γκέι».