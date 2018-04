Μαζεύουν υπογραφές για νέα Πριγκίπισσα Λέια οι θαυμαστές του «Star Wars»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:02 |

Θαυμαστές της επικής διαστημικής κινηματογραφικής σειράς «Star Wars» ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών με αίτημα προς τη Disney να προσλάβει ηθοποιό που θα υποδύεται τη νέα Princess Leia (Πριγκίπισσα Λέια).



Τον ρόλο ερμήνευε η Κάρι Φίσερ, η οποία πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου 2016 από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 60 ετών, ενώ επέβαινε σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε την πτήση Λονδίνο - Λος Άντζελες.



Οι θαυμαστές της σειράς καλούν τη Disney, τη LucasFilm, την πρόεδρο της LucasFilm, Κάθλιν Κένεντι και τον σκηνοθέτη Τζέι Τζέι Άμπραμς να ορίσει αντικαταστάτρια της Φίσερ, τη Μέριλ Στριπ στο επεισόδιο IX της κινηματογραφικής σειράς.



Στο αίτημά τους περιγράφουν τη Μέριλ Στριπ ως «ιδανική υποψήφια» λέγοντας ότι «πάντα ήταν γνωστή ως η σπουδαιότερη εν ζωή ηθοποιός».



«Με τρία βραβεία Όσκαρ και είκοσι υποψηφιότητες (πιθανόν είκοσι μία από το επόμενο έτος), τα επιτεύγματά της στην υποκριτική έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό» τονίζουν. «Εκτός από τις αναγνωρισμένες υποκριτικές της ικανότητες, η στενή σχέση της με την Κάρι Φίσερ και η ερμηνεία της στο φιλμ "Postcards From The Edge" την καθιστούν ιδανική υποψήφια για να υποδυθεί την πριγκίπισσα Λέια στο "Star Wars Episode IX"» σημειώνεται στο αίτημα.



Διευκρινίζεται ακόμη ότι το σενάριο της ταινίας «Postcards From The Edge» γράφτηκε από την Κάρι Φίσερ και βασίστηκε σε ημι-αυτοβιογραφικό μυθιστόρημά της. Η Στριπ υποδύθηκε στην ταινία τον χαρακτήρα της Suzanne Vale, η οποία, όπως υποστηρίζουν οι θαυμαστές του «Star Wars» πιστεύεται ότι ήταν ίδια η Κάρι Φίσερ.



Μέχρι στιγμής το αίτημα υπογράφουν 8.443 θαυμαστές, ενώ ο στόχος είναι να υπερβούν τις 9.000 υπογραφές.



Οι εταιρείες, στις οποίες απευθύνεται το αίτημα δεν έχουν πάρει έως τώρα θέση για την εκστρατεία.