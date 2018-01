Οι άντρες κυριαρχούν στα Grammy

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:49 |

Ένα λεπτό! Η κουβέντα για την τελετή απονομής των φετινών βραβείων Grammy, την περασμένη Κυριακή, επικεντρώθηκε στην Κίσα, την Τζανέλ Μονά και άλλες γυναίκες που ύψωσαν τη φωνή τους (και φορούσαν λευκά ρόδα) υποστηρίζοντάς τα κινήματα #MeToo και Time's Up. Όμως, η λίστα των νικητών της βραδιάς αφηγείται μια τελείως διαφορετική ιστορία, και γι' αυτό δεν έγινε κουβέντα.



Από τα οκτώ βραβεία που απονεμήθηκαν, μόνον ένα – αυτό του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη – δόθηκε σε γυναίκα, την Αλέσια Κάρα. Και η πλήρης λίστα των 84 κατηγοριών – από σόλο καλλιτέχνες έως στιχουργοί – δεν τα πήγε και πολύ καλύτερα ως προς το ποσοστό αντρών-γυναικών.



Ακόμη κι αν έχουμε συνείδηση του έμφυτου συντηρητισμού των Grammy – ο οποίος αγγίζει τα όρια του παραλόγου, όπως εύστοχα σημειώνει το The Rolling Stone –, η αναντιστοιχία της ενδυνάμωσης της γυναίκας και η πραγματικότητα της κυριαρχίας των αρσενικών ήταν, για εμάς τους θεατές, μια εμπειρία, το λιγότερο ενοχλητική.



Από τη μια, η Μονά, στην ομιλία της για την παρουσίαση της Κίσα, τόνισε ότι «όπως έχουμε τη δύναμη να διαμορφώνουμε την κουλτούρα, έχουμε και τη δύναμη να ακυρώσουμε την κουλτούρα που δεν μας προσφέρει καλές υπηρεσίες».



Από την άλλη, κάποια ερωτήματα που εύλογα θέτει το The Rolling Stone: Γιατί η Λορντ, της οποίας το «Melodrama» είχε τα φόντα να είναι το «Άλμπουμ της Χρονιάς», αναγκάστηκε να ακυρώσει την περφόρμανς της στα Grammy, για να μην υποχρεωθεί να συμμετάσχει σε ένα ποτ πουρί προς τιμήν του Τομ Πέτι; Ενώ η παλιά αρσενική φρουρά, ο Στινγκ, οι U2 (δεν ήταν υποψήφιοι για φέτος) είχαν ευκαιρίες πολλές να φιγουράρουν στην κάμερα; Γιατί η Τζούλια Μάικελς, υποψήφια για «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» – υποβαθμίστηκε στη χορωδία της Κίσα;



Πώς και το «Shape of You» του Εντ Σίραν νίκησε το «Praying» και όλα τα υπόλοιπα – τα οποία ήταν δημιουργίες γυναικών – στην κατηγορία Καλύτερο Ποπ Σόλο; Τέλος, γιατί – όπως τουίταρε η Μονά το Σάββατο – τα τελευταία πέντε χρόνια μόνον το 9,3% των υποψηφίων για Grammy ήταν γυναίκες;



Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ευρύτερα η μουσική βιομηχανία σ' αυτή την κατακραυγή, και να σκεφτεί να «κάνει κάτι χρήσιμο».