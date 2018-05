Ευρωπαϊκός μηχανισμός βοήθειας για μεγάλες καταστροφές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:57 |

Την Έκθεση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Έκθεση, για την οποία υπεύθυνος στη Σοσιαλιστική Ομάδα είναι ο Ευρωβουλευτής, Νίκος Ανδρουλάκης, προβλέπει τη δημιουργία του rescEU, μία δεξαμενής δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βοηθούν τα κράτη – μέλη στην αντιμετώπιση φυσικών και μη καταστροφών όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, προσφυγικές κρίσεις και επείγουσες καταστάσεις υγείας.

Έχοντας την εμπειρία από τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη, και λόγω και των ελλείψεων που παρουσιάζονται στα κράτη – μέλη, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάγκη ενίσχυσης των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης όπως Καναντέρ και πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Στην περίπτωση που μία χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με εθνικά μέσα και κανένα άλλο κράτος – μέλος δεν δύναται να παράσχει βοήθεια, τότε θα μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της πρόληψης, με την ενίσχυση των μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη – μέλη για να είναι έτοιμα, καθώς και τη διάθεση ειδικών κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο.

Παρέμβαση Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Ευρωβουλευτής, Νίκος Ανδρουλάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εντοπίσει σημαντικές ελλείψεις στις δυνατότητες των κρατών – μελών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, ιδίως στα πυροσβεστικά αεροπλάνα τα οποία είναι μεγάλου κόστους. Αυτές οι ελλείψεις πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Είναι επίσης, μία ευκαιρία να προετοιμαστούμε και για μελλοντικούς κινδύνους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε επείγουσες υγειονομικές καταστάσεις, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές καταστροφές, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού, σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

Οι φονικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, απέδειξαν ότι σε ακραίες καταστάσεις οι εθνικές δυνατότητες δεν είναι αρκετές. Θέλουμε το rescEU να μπορεί να παράσχει βοήθεια σε μείζονες κρίσεις.

Παράλληλα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη – μέλη να επενδύσουν στην πρόληψη και να τα στηρίξουμε οικονομικά όπου αυτό απαιτείται».

Το σχετικό Δελτίο τύπου του S&D:

We must strengthen protection against natural disasters in Europe, say S&Ds: https://mailchi.mp/socialistsanddemocrats/we-must-strengthen-protection-against-natural-disasters-in-europe-say-sds?e=337886674a