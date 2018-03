Σε Ιάπωνες για 1,6 δισ. δολάρια πέρασε η καπνοβιομηχανία του Ιβάν Σαββίδη

Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΣΕΚΑΠ φέρνει η εξαγορά από τον Ιαπωνικό Όμιλο JT της ρωσικής καπνοβιομηχανίας Donskoy Tabak συμφερόντων Ιβαν Σαββίδη.

Η συμφωνία των δυο ομίλων που προβλέπει τίμημα ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2018 .

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση της η πολυεθνική JT, -η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα κατέχοντας την δεύτερη θέση στην αγορά καπνικών-, o βασικός στόχος της εξαγοράς είναι η ενίσχυση της πρώτης θέσης του ιαπωνικού ομίλου στην αγορά της Ρωσίας, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων καπνού στον κόσμο καθώς αναμένεται να αυξήσει το μερίδιο σε περίπου 40%.

Η απόκτηση της ΣΕΚΑΠ ωστόσο η οποία έρχεται ως συνέπεια της συμφωνίας των δυο ομίλων φέρνει αλλαγές και στην ελληνική αγορά καπνικών. Σε ανακοίνωση της η JTΙ Hellas οποία κατέχει μερίδιο 23% και διαθέτει τα προϊόντα της από τη δεκαετία του '80 σημειώνει ότι «η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ καταδεικνύει το ενδιαφέρον της πολυεθνικής για την Ελλάδα και ενισχύει τη θέση της στην αγορά, με επιπλέον μερίδιο 3%». Σημειώνεται ότι το 2017, η JTΙ Hellas συνεισέφερε περισσότερα από 640 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα από τον καπνό ενώ υποστηρίζει την ελληνική οικονομία αγοράζοντας το 25% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού.

Από την πλευρά της ΣΕΚΑΠ πάντως ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Αρτούρ Νταβιντιάν μίλησε για μια συμφωνία η οποία διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο και την χαρακτήρισε ως μια «απόλυτα μελετημένη επιχειρηματική κίνηση».

Διευκρίνισε πάντως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του “Dimera Group” (συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη ) αποφάσισε να επικεντρώσει την επενδυτική δραστηριότητα του στην Ελλάδα στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

«Αφού η ΣΕΚΑΠ ανασυγκροτήθηκε, τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσίασε μια δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά. Τώρα ενσωματώνεται σε μια μεγάλη διεθνή καπνική εταιρεία. Η JTI, κύριος μέτοχος της οποίας είναι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, έχει μια επιτυχημένη παρουσία και μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά καπνού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές και ελπίδα όχι μόνο για τη ΣΕΚΑΠ, αλλά και για όλους τους κατοίκους της περιοχής της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Dimera Group” αποφάσισε να επικεντρώσει την επενδυτική δραστηριότητα του στην Ελλάδα σε άλλα μεγάλα έργα στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ.

Η ανακοίνωση της Japan Tobacco Inc

Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. κ. Arthur Davidyan

O εγχώριος παραγωγός και διανομέας των καπνικών προϊόντων με έδρα την Ξάνθη ιδρύθηκε το 1975. Τον Ιούλιο του 2013 το 84,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, μέσω της συναλλαγής με τους βασικούς μετόχους της επιχείρησης (ATE BANK και ΣΕΚΕ - Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος), μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Donskoy Tabak, ιδιοκτησίας του ομίλου Agrokom που ελέγχεται από την οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη. Όπως τότε είχε ανακοινωθεί, το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ.H Japan Tobacco Inc. (JT) (TSE: 2914) ανακοινώνει σήμερα ότι, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, ο Όμιλος Εταιρειών JT συμφώνησε στην εξαγορά των εταιρειών Donskoy Tabak (DT), με σκοπό την ενίσχυση της πρώτης θέσης της εταιρείας στη Ρωσία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων καπνού στον κόσμο.Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο Όμιλος JT θα αποκτήσει και τα πλειοψηφικά μερίδια της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ).«Η εξαγορά αυτή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την πρώτη θέση μας στην αγορά της Ρωσίας. Για αρκετά χρόνια, η αγορά αυτή αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της αύξησης των κερδών του Ομίλου μας.Η συναλλαγή αυτή θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς μας σε περίπου 40% και θα συμβάλει άμεσα στα κέρδη του Ομίλου, μέσα από συνέργειες που αναμένονται στα επόμενα χρόνια» σχολίασε ο Mutsuo Iwai, Πρόεδρος των Παγκόσμιων Επιχειρήσεων Καπνού του Ομίλου.Στην Ελλάδα, η JTI, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Japan Tobacco, διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά από τη δεκαετία του '80 και σήμερα κατέχει μερίδιο αγοράς 22,7%. Η JTI Hellas έχει παράλληλα και την ευθύνη των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους.Η εταιρεία συνεισφέρει περίπου το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας (το 2017: 640 εκατομμύρια ευρώ από ΕΦΚ & ΦΠΑ καπνού), ενώ υποστηρίζει και την τοπική οικονομία αγοράζοντας το 25% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού.Η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ καταδεικνύει τη δέσμευση της JTI για την Ελλάδα και ενισχύει τη δεύτερη θέση της εταιρείας στην αγορά, με επιπλέον μερίδιο αγοράς 3%.Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2018.Η Japan Tobacco Inc. ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος εταιρειών JT συμφώνησε στην εξαγορά των εταιρειών Donskoy Tabak (DT), «ενισχύοντας, έτσι, τη περαιτέρω την πρώτη θέση της εταιρείας στη Ρωσία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων καπνού στον κόσμο.«Η εξαγορά αυτή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την πρώτη θέση μας στην αγορά της Ρωσίας. Για αρκετά χρόνια, η αγορά αυτή αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της αύξησης των κερδών του Ομίλου μας.Η συναλλαγή αυτή θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς μας σε περίπου 40% και θα συμβάλει άμεσα στα κέρδη του Ομίλου, μέσα από συνέργειες που αναμένονται στα επόμενα χρόνια» σχολίασε ο Mutsuo Iwai, Πρόεδρος των Παγκόσμιων Επιχειρήσεων Καπνού του Ομίλου.«Σήμερα, Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της JTI και της Tobacco Businnes Complex of the “Agrocom Group” (“Donskoy Tabak”), μέρος της οποίας είναι η εταιρεία ΣΕΚΑΠ.Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτή τη συμφωνία διήρκησαν πάνω από έναν χρόνο. Πρόκειται για μια απόλυτα μελετημένη επιχειρηματική κίνηση. Η συμφωνία αυτή φέρνει την ΣΕΚΑΠ, μπροστά σε μια νέα εποχή.Αφού η ΣΕΚΑΠ ανασυγκροτήθηκε, τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσίασε μια δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά. Τώρα, ενσωματώνεται σε μια μεγάλη διεθνή καπνική εταιρεία. Η JTI, κύριος μέτοχος της οποίας είναι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, έχει μια επιτυχημένη παρουσία και μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά καπνού.Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές και ελπίδα όχι μόνο για τη ΣΕΚΑΠ, αλλά και για όλους τους κατοίκους της περιοχής της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Dimera Group” αποφάσισε να επικεντρώσει την επενδυτική δραστηριότητα του στην Ελλάδα σε άλλα μεγάλα έργα στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων»