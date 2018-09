Οι εικόνες και οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Ένα σύντομο βίντεο από το Al Jazeera που με έναν απλό αλλά και σαφή τρόπο περιγράφει την κατάσταση, με μαρτυρίες από τους ίδιους τους πρόσφυγες αλλά και μία εκπρόσωπο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Ένα στρατόπεδο όπου ακόμη και με 3.000 ανθρώπους θα είχε εικόνα μεγάλου συνωστισμού, στεγάζει σχεδόν 9.000 ανθρώπου. Μοιράζεσαι την τουαλέτα με άλλους 72 ανθρώπους και την ντουζιέρα με άλλους 84. Οι άνθρωποι εμφανίζουν κρίσεις άγχους και πανικού, παραισθήσεις, αυτοκτονικές τάσεις. Γυναίκες, άντρες και παιδιά έχουν βιαστεί. Τα περιστατικά βίας πληθαίνουν. Παιδιά αρρωσταίνουν απλώς και μόνο από τις συνθήκες διαβίωσης. Οι εγκαταστάσεις εμφανίζουν τεράστια προβλήματα. Και ελπίδα ή προοπτική δεν υπάρχει.

Και όλα αυτά για ανθρώπους που έρχονται έχοντας ήδη περάσει την ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία της προσφυγιάς και του πολέμου.

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo

