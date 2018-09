Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ίσως έβρισκε υπερβολικά ζεστό τον καιρό για να παίξει γκολφ το πρωί της Δευτέρας, καθώς επέλεξε να εξαπολύσει μία νέα φραστική επίθεση μέσω Twitter κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς.

Ωστόσο, τα σχόλιά του ανέβασαν το πολιτικό θερμόμετρο στον Λευκό Οίκο, μεταδίδει το ABC News.

“Δύο έρευνες που διήρκησαν πολύ, από την εποχή του Ομπάμα σε βάρος δύο πολύ γνωστών Ρεπουμπλικάνων που είναι μέλη του Κογκρέσου ολοκληρώθηκαν με την δημοσιοποίηση κατηγοριών από το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τζεφ Σέσιονς, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές,” έγραψε χθες χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter. Ο ίδιος, έκανε αναφορά στους Ρεπουμπλικάνους Ντάνκαν Χάντερ (Καλιφόρνια) και Κρις Κόλινς (Νέα Υόρκη) οι οποίοι έχουν διωχθεί από ομοσπονδιακούς δικαστές, σε ξεχωριστές υποθέσεις διαφθοράς.

“Δύο εύκολες νίκες, τώρα υπό αμφισβήτηση επειδή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Καλή δουλειά Τζεφ,” σχολίασε επικριτικά στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος Τραμπ.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018