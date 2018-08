Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

«Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σας!», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018