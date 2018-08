Η ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Καζλόβα, που εργάζεται στο ρωσικό κανάλι «Ρωσία 24» λιποθύμησε την ώρα που έπαιρνε σε ζωντανή μετάδοση συνέντευξη από τον Ρώσο υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου Ντενίς Μαντούροφ κατά την διάρκεια του φόρουμ «Army-2018».

Ο υπουργός προσπάθησε να συγκρατήσει την παραπέουσα δημοσιογράφο, αλλά εκείνη παρά την προσπάθεια του έπεσε. Αμέσως μετά το συμβάν η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε.

Ο γενικός διευθυντής του καναλιού Γιεβγκένι Μπεκάσοφ δήλωσε αργότερα στο πρακτορείο TASS ότι η δημοσιογράφος αυτή την στιγμή νοιώθει καλά και ήδη έχει αρχίσει να γράφει το νέο της θέμα.

Αλλά και το γραφείο τύπου του ρωσικού καναλιού επιβεβαίωσε στο ρωσικό πρακτορείο ότι η δημοσιογράφος «είναι καλά» και πως δεν γνωρίζουν τα αίτια της λιποθυμίας.

"Russia-24" tv station anchor blacked out while interviewing trade minister of Russia pic.twitter.com/byFdwqfFHJ

— English Russia (@EnglishRussia1) August 22, 2018