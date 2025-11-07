Συνέβη το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην PSV. Αναπόφευκτα όμως σε μια παρτίδα τόσο μεγάλης έντασης πέρασε σε δεύτερη μοίρα: Η πληροφορία πως ένα – ακόμη – από τα χρυσά παιδιά του Ολυμπιακού, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έφτασε το ορόσημο των 100 συμμετοχών με την πρώτη ομάδα. Προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας ο χανιώτης απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). Νικητής του Conference League. Βασικός τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας.

Πρόλαβε πριν σβήσει αύριο (8.11.2002) την τούρτα των 23 γενεθλίων του, να ρίξει και αυτό το ερυθρόλευκο κάστρο. Να προσθέσει το όνομά του σε δύο επίλεκτες λίστες εκείνων που συμπλήρωσαν 100 συμμετοχές. Στους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που έγιναν τριψήφιοι. Και στους εκπροσώπους της μεγάλης γενιάς του 2024 που έφεραν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μεγάλο λιμάνι. Περνάει ο καιρός και με τη σειρά τους και εκείνοι αυξάνονται και πληθύνονται: Τα μέλη της ομάδας του τελικού της 29ης Μαΐου κόντρα στη Φιορεντίνα. Με τη σειρά τους όμως…

Ρεκόρ

Ο Τζολάκης έγινε την Τρίτη ο 6ος της παραγωγικής διαδικασίας στον 21ο αιώνα που ξεπερνά τις 100 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα της πρώτης ομάδας. Στο Νο 1 της λίστας είναι ο μεγάλος αρχηγός Κώστας Φορτούνης με 343 και ακολουθεί ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος: Ο Ελέ που τη δεκαετία 1995-2004 φόρεσε 224 φορές τα κόκκινα γάντια.

Στη Νο 3 της κατάταξης είναι ο νυν αρχηγός, Παναγιώτης Ρέτσος που την Τρίτη κόντρα στην PSV έφτασε στα 142 παιχνίδια με τα χρώματα της καρδιάς του. Ψηλά στην κατάταξη είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος – με 122 – που από πέρσι μετακόμισε στον ΟΦΗ. Και στις 100 συμμετοχές ο σπουδαίος χανιώτης τερματοφύλακας συγκατοικεί ως την Κυριακή με τον Μάριο Βρουσάι που ως γνωστόν αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίο Αβε.

Να είναι γερός ο Κωσταντής, λογικά ως το φινάλε της σεζόν θα έχει προσπεράσει και τον Ανδρούτσο και όπως μπορεί ο καθένας να σκεφτεί στα 23 του χρόνια ταβάνι του είναι μόνο ο… ουρανός

Και η τάξη του 2024, των κυπελλούχων Ευρώπης; Πέρα από τον Φορτούνη που είναι μιας άλλης εποχής είναι πλέον αρκετά τα μέλη της παρέας που ολοένα και ανεβαίνουν στην κατάταξη. Ο Ρέτσος (142) που ήδη αναφέραμε. Ο Ντανιέλ Ποντένσε που στην τρίτη θητεία του στο λιμάνι τρέχει πλέον με… 127. Ο Ροντινέι που την Τρίτη έφτασε στις 125. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με 108 και ο – τιμωρημένος με την Αϊντχόφεν – Σαντιάγκο Εσε που έμεινε στις 107. Και εδώ ως 6ος μπήκε στο κλαμπ των κατοστάρηδων ο Τζολάκης. Και ως το τέλος της σεζόν περιμένει τους υπόλοιπους. Τον Φρανσίσκο Ορτέγκα που έχει 85 και τον αναντικατάστατο Τσικίνιο που έφτασε στις 78. Λογικά και οι δύο αυτοί μέσα στην χρονιά θα γράψουν στο κοντέρ τους 100 βάζοντας και αυτό το παράσημο στο στήθος. Στους 100άρηδες σύντομα θα είναι και ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που έφτασε στα 87 ματς στον πάγκο του Ολυμπιακού.

O Μέντι από το ξεκίνημα της χρονιάς άφησε ήδη πίσω του τον φίλο του Ερνέστο Βαλβέρδε (80) και την Κυριακή στο ματς της Νεάπολης με την Κηφισιά για την 10η αγωνιστική της Super League ισοφαρίζει τον Τάκη Λεμονή στις 88. Σύντομα αναμένεται να προσπεράσει τον επίσης καλό του φίλο Μίτσελ (90) και με τη νέα χρονιά και τον Ολέγκ Μπλαχίν (98).

Στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου υπάρχουν μόνο δύο προπονητές που έφτασαν σε επίπεδο τριψήφιο στον ερυθρόλευκο πάγκο. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με 157 σε δύο θητείες. Και ο Πέδρο Μαρτίνς που σάρωσε τα σχετικά ρεκόρ στην εποχή του φτάνοντας στα 221 παιχνίδια. Είναι μια από τους σπουδαίες ομάδες του Ολυμπιακού, αυτή που απολαμβάνει το κοινό του την τελευταία διετία. Πέτυχε ήδη κάτι που δεν πέτυχε στο παρελθόν άλλη καμιά. Σχηματίζει τη δική της εποχή και μαζί τα δικά της μεγάλα ρεκόρ. Οι αριθμοί είναι εκεί για να πουν την ιστορία (της).

Για την Κηφισιά

Και όσο για τη δράση; Χθες οι Πειραιώτες είχαν ρεπό. Το συνηθίζει ο Μεντιλίμπαρ σε εβδομάδα με Champions League υποχρέωση την Τρίτη. Δίνει την Πέμπτη στους ποδοσφαιριστές του. Ουσιαστικά λοιπόν από σήμερα ξεκινά η δουλειά για το ματς της Κυριακής με την Κηφισιά. Η τελευταία παρτίδα πριν από την «εθνική διακοπή» του Νοέμβρη. Ενα ματς που εάν και εφόσον μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό μόνο πρώτο στη βαθμολογία της Super League έπειτα από 10 αγωνιστικές.

Παίζουν στις τρεις οι Ερυθρόλευκοι την Κυριακή και θέλουν να ανέβουν στους 25 βαθμούς. Το βράδυ στις εννιά έχει Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (23 β.). Υπάρχει λοιπόν ένα πεδίο που ανεβάζει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ μόνη πρώτη στην κορυφή του πίνακα. Ο Βάσκος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σαντιάγκο Εσε και Ντάνι Γκαρθία. Και λογικά θα χρησιμοποιήσει τον κύκλο του rotation. Αλλά αυτά από τη σημερινή προπόνηση και πέρα…