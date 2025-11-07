Σε 8,844 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κόστος της ενσωμάτωσης της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οπως ορίζεται στην απόφαση, το έργο αποσκοπεί στη θεσμική, οργανωτική και τεχνολογική ενοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με κεντρικό στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Η μετάβαση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελεγκτικών φορέων για ενισχυμένο έλεγχο, αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

«Κοινός μας στόχος είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα» ανέφεραν μετά τη χθεσινή τους συνάντηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν.

Η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εστιάζει στη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και βιώσιμου μηχανισμού πληρωμών και ελέγχων, ικανού να υποστηρίξει την αγροτική οικονομία με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια. Παράλληλα, ενισχύεται η επιχειρησιακή συνέχεια και η ασφάλεια των δεδομένων, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, του προσωπικού και των συνεργαζόμενων φορέων.

Μέσα από τον ανασχεδιασμό των διοικητικών δομών, τη θεσμική κατοχύρωση της νέας λειτουργίας και την αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών, το έργο φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας που ενισχύει την αποδοτικότητα, περιορίζει κινδύνους και θέτει στέρεες βάσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στον τομέα της αγροτικής πολιτικής.

Η Πράξη Ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου 2028 και περιλαμβάνει επτά δράσεις που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της μετάβασης: από οικονομικό και νομικό έλεγχο μέχρι ανασχεδιασμό δομών, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιακή υποστήριξη. Στο σκέλος της διοικητικής αναδιοργάνωσης προβλέπεται ο σχεδιασμός νέου οργανογράμματος, η κατανομή αρμοδιοτήτων και η διαχείριση του προσωπικού που θα μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, το έργο ενισχύει την ψηφιακή μετάβαση, με εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές πληροφορικής, στη διαλειτουργικότητα συστημάτων και στη θωράκιση της ασφάλειας δεδομένων. Ξεχωριστό ρόλο έχει η πρόβλεψη για μόνιμο σύμβουλο πιστοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νέα δομή θα εξακολουθήσει να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας για τις πληρωμές. Το έργο περιλαμβάνει επίσης δράσεις διαβούλευσης και ενημέρωσης, με σκοπό την ομαλή αποδοχή της μετάβασης από αγρότες, φορείς και προσωπικό.