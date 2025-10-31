Με τη λειψυδρία να μας χτυπάει την πόρτα – μια και τα αποθέματα του νερού μειώνονται επικίνδυνα στους ταμιευτήρες ανά τη χώρα –, ανακοινώθηκαν χθες έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι ανακοινώσεις έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της.

Ολα δείχνουν πως τα έργα που στοχεύουν να θωρακίσουν την ύδρευση και να οργανώσουν το τοπίο της διαχείρισης του νερού στη χώρα μας αναμένεται να επιβαρύνουν – και – τους καταναλωτές.

Αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής

Αν και επισήμως αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο σε διαφάνεια που προβαλλόταν την ώρα που μιλούσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης γινόταν λόγος «για ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού με βάση την ανταποδοτική ανάκτηση του κόστους». Ο ίδιος ανέφερε, μεταξύ άλλων, για το θέμα: «Θέλουμε να κρατήσουμε τα τιμολόγια χαμηλά και πρέπει να προσέξουμε την ισορροπία».

Επί της ουσίας η απάντηση στο ερώτημα για το αν θα γίνουν αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού θα δοθεί μετά τη γνωμάτευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Οι σχετικές εισηγήσεις πάντως έχουν γίνει εδώ και καιρό από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Δεν θα επιβληθεί τέλος

Ετσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κανένας δεν παίρνει την πρωτοβουλία να ανακοινώσει πρώτος τις ενδεχόμενες αυξήσεις. Η μόνη δέσμευση που δόθηκε είναι πως (με τα έως τώρα δεδομένα) δεν υπάρχει σχεδιασμός που να επιβάλλει τέλος ύστερα από την υπέρβαση ενός ορίου κατανάλωσης στο νερό.

Η ΕΥΔΑΠ ανήκει στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπως είπε, η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα.

«Θέλω να γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. (…) Αφορά επίσης τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βασικότερο έργο του νέου σχεδιασμού για τη θωράκιση της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια είναι ο «Εύρυτος». Το έργο αφορά, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Η εκτίμηση είναι πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε περίπου 4 χρόνια (το πρώτο εξάμηνο του 2029) και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Την ίδια ώρα, κατά τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΕΥΔΑΠ αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική εισφορά περίπου 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Στο μεταξύ, στα μεσοπρόθεσμα έργα, περιλαμβάνονται: (i) το έργο ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα για διασύνδεση με αφαλάτωση και (ii) η χερσαία αφαλάτωση με στόχο 87,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο. Ταυτόχρονα, ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε την επέκταση της αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση (στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους). Οπως είπε, «αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο».

Εργα σε 40 νησιά

Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ύδρευσης και της αποχέτευσης στα νησιά, όπως τόνισε, υλοποιούνται ήδη 151 έργα, άνω των 320 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 40 νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα την ελάττωση των μεγάλων απωλειών στα δίκτυα.

Μη αποτελεσματική διαχείριση του νερού

Κατά τον Σταύρο Παπασταύρο, οι πολλοί και διαφορετικοί πάροχοι οδηγούν σε μια μη αποτελεσματική διαχείριση του νερού, με τις απώλειες να φθάνουν το 50%.

Για τον λόγο αυτό, όπως επεσήμανε, εξασφαλίστηκε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους παρόχους νερού στην Ελλάδα με στόχο: