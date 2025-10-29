Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιληφθείς την ευημερία ενός club. Τα τρόπαια, οι νίκες, οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές του ρόστερ κ.λπ. Υπάρχει όμως και ένας «δείκτης» που δεν συγκρίνεται με όλα τα προηγούμενα. Ο τέλειος τρόπος για να αποτυπώσεις τη συναισθηματική κατάσταση του κοινού γύρω από την ομάδα. Τη χαρά του κόσμου να πάει στο γήπεδο. Να ψυχαγωγηθεί με ποδόσφαιρο. Να περάσει όμορφα σε ένα περιβάλλον ασορτί με τα χρώματα της καρδιάς του. Και αν απορήσει κάποιος για τον πρόλογο; Ισως δεν έχει δει εκείνο το ρεπορτάζ που κυκλοφορεί από το βράδυ της Δευτέρας και επί της ουσίας προαναγγέλλει το επόμενο sold out του Ολυμπιακού στο Γ. Καραϊσκάκης.

Το Νο 16 στη σειρά μιλώντας για τη Super League και την Ευρώπη. Από τη Δευτέρα για το Σάββατο και την αναμέτρηση με τον Αρη (1/11, 20.00) για το πρωτάθλημα, προπώληση 28.000 εισιτηρίων! Πώς να μην έχει βάλει κατά νου ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ώστε να μεγαλώσει και άλλο τη χωρητικότητα του φαληρικού γηπέδου, για να ικανοποιήσει την επιθυμία του κόσμου να είναι εκεί.

Θυμίζουμε ότι η χωρητικότητα στο Γ. Καραϊσκάκης είναι λίγο παραπάνω από 32.000. Και ότι κάθε καλοκαίρι ο Ολυμπιακός συστηματικά σταματά την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας στα 23-24 χιλιάδες ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για τους υπόλοιπους (αλλά και γιατί η UEFA επιβάλλει το 5% της χωρητικότητας να προσφέρεται σε φιλοξενούμενους και φυσικά ζητεί έναν σημαντικό αριθμό εισιτηρίων για τους χορηγούς της σε νύχτες Champions League).

Καλοκαίρι του 2004 άνοιξε τις πύλες του το νέο Γ. Καραϊσκάκης. Και από τότε πέρασαν 21-22 χρόνια. Το γήπεδο όμως είναι σε εξαιρετική κατάσταση – με τον Ολυμπιακό να φροντίζει για τη συντήρησή του σε μια λεπτομέρεια με κόστος εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Και κυρίως; Είναι γεμάτο από τους φίλους της ομάδας που δεν βλέπουν την ώρα για το επόμενο παιχνίδι. Τι άλλο να (τους) ζητήσεις.

Αναπόφευκτα ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή και της σχετικής Super League λίστας προσέλευσης. Εχοντας παίξει μόνο τρία ματς πρωταθλήματος στην έδρα του με κόσμο – με τον Αστέρα στην πρεμιέρα ήταν κεκλεισμένων – έχει διαθέσει 93.430 εισιτήρια, έχοντας ανακοινώσει 3 sold out στη σειρά! Ενας εντυπωσιακός μέσος όρος 31.143 θεατών ανά παιχνίδι. Και όταν τα ματς πριν από την ΑΕΚ ήταν με Πανσερραϊκό και Λεβαδειακό! Και μιας και οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες; Δεύτερη στη λίστα είναι η ΑΕΚ με 89.559 εισιτήρια και μέσο όρο 22.390 θεατές στα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια της στο OPAP Arena. Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει την τριάδα με 71.095 εισιτήρια και μέσο όρο 17.774 φιλάθλους στην Τούμπα σε 4 ματς, καθώς η πρεμιέρα του κόντρα στην ΑΕΛ ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Και ο Παναθηναϊκός είναι 4ος στα… στενά της Λεωφόρου (29.536 εισιτήρια και μέσο όρο 9.845 θεατές).