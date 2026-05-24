Μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στη Βιλερμπάν φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Τόνι Πάρκερ αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, ο ισχυρός άνδρας της Βιλερμπάν ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο του συλλόγου, έχοντας δίπλα του μία από τις σημαντικότερες μορφές του γαλλικού μπάσκετ, τον Βενσάν Κολέ.

Ο πολύπειρος τεχνικός, που βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας μπάσκετ από το 2009 έως το 2024, αναμένεται να έχει ρόλο assistant coach ή συμβούλου στο νέο πρότζεκτ της ομάδας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Πάρκερ θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σε μία κίνηση που προκαλεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Tony Parker is expected to earn what could become the richest coaching salary in French basketball history as ASVEL head coach next season. The most successful French coach is also expected to join his staff. More on BasketNewshttps://t.co/4oPO9QaueS — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 24, 2026

Πηγή: BasketNews