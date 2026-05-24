Ξεχωριστή στιγμή χάρισε φίλος του Ολυμπιακού στην εκπομπή του tanea.gr λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της Final Four της EuroLeague, με πρωταγωνιστή τον φίλαθλο που έγινε viral τις τελευταίες ώρες χάρη στην αυθόρμητη εξομολόγησή του για τη γυναίκα του.

Η Σοφία Αλατζά τον εντόπισε ξανά ανάμεσα στον κόσμο και του αποκάλυψε πως το βίντεο με τις δηλώσεις του έχει ξεπεράσει τις 500 χιλιάδες προβολές, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν περίμενε τέτοια απήχηση.

Όπως ανέφερε, η σύζυγός του είδε κανονικά το βίντεο, ενώ αποκάλυψε ότι είχε ήδη στο μυαλό του όσα ήθελε να πει για εκείνη, καθώς χρειάστηκε πρώτα να πάρει την… έγκρισή της για να ταξιδέψει στο Final Four.

«Με πήραν τηλέφωνο μέχρι και άνθρωποι που είχαμε να μιλήσουμε 15 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως δεν γνώριζε ότι θα βγει στην κάμερα, αλλά ήθελε, αν του δοθεί η ευκαιρία, να εκφραστεί δημόσια.

Ο ίδιος στάθηκε και στη στήριξη που έχει από εκείνη, λέγοντας πως αντιμετώπισαν όλη την κατάσταση με χιούμορ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πραγματική δικαίωση θα έρθει μόνο αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο.

Μάλιστα, έκλεισε με μια ατάκα που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους, αποκαλύπτοντας πως το παιδί που περιμένουν θα μεγαλώσει βλέποντας αυτά τα βίντεο και ακούγοντας την ιστορία του ταξιδιού τους στο Final Four.