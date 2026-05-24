Αναστάτωση σημειώθηκε την Κυριακή στο Σούλι, κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης, όταν συμμετέχων τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας.

Σύμφωνα με το thespro.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας επιχείρησε να ανάψει κροτίδα, η οποία φέρεται να έσκασε στα χέρια του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή του τραύματος στο χέρι.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς ο τραυματισμός δεν αποδείχθηκε σοβαρός, παρά την αρχική ανησυχία που προκλήθηκε στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο των εκδηλώσεων για το Σούλι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και συμμετείχε πλήθος κόσμου.