Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε τη στιγμή που μια μητέρα, υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και το ανετράπη, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα περίπου 129 χλμ/ώρα, μεταφέροντας πέντε παιδιά στο σπίτι.

Η 50χρονη Φέι Ντόουσον, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε καταναλώσει αλκοόλ και κάνναβη όταν αποφάσισε να επιδείξει τις οδηγικές της ικανότητες στα παιδιά που επέβαιναν στο Vauxhall Corsa της, τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα φαίνεται η Ντόουσον να καυχιέται για την οδήγησή της, λέγοντας ότι οδηγεί «σαν κακή μ*****», ενώ απευθύνεται στα παιδιά με τη φράση: «Είμαι οδηγός ράλι και μ*****. Μπαίνετε εδώ με τη ζωή σας».

Στη συνέχεια, επιταχύνει επικίνδυνα, σταματά σε διασταύρωση και ρωτά: «Έχετε δέσει τις ζώνες σας; Γιατί αν πεθάνετε, δεν φέρω ευθύνη». Προσθέτει ακόμη: «Αν πεθάνετε τώρα, δεν έχω καμία συνέπεια. Δεν είμαι ασφαλής οδηγός. Τώρα έχω πιει και έχω καπνίσει, οπότε είμαι ακόμα πιο επικίνδυνη. Όταν πρόκειται για οδήγηση, αν δεν είστε άνετοι, μην μπείτε στο αυτοκίνητό μου».

Παρά τις εκκλήσεις των παιδιών να μειώσει ταχύτητα, η Ντόουσον συνέχισε να οδηγεί απερίσκεπτα, παραβιάζοντας κυκλικούς κόμβους και κινούμενη στο αντίθετο ρεύμα, περνώντας ξυστά από παρκαρισμένα οχήματα σε κατοικημένη περιοχή.

Ένα από τα παιδιά ακούγεται να φωνάζει στα υπόλοιπα να «κρατηθούν» και να ζητά επίμονα να «μειώσει ταχύτητα», λίγο πριν η οδηγός χάσει τον έλεγχο και συγκρουστεί με την άκρη του δρόμου. Παρά τις προειδοποιήσεις, η μητέρα αγνόησε τους κινδύνους, συνεχίζοντας την πορεία της μέχρι τη σύγκρουση.

Η Φέι Ντόουσον καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 μηνών και της επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 55 μήνες, ενώ θα πρέπει να περάσει εκ νέου εκτεταμένο τεστ οδήγησης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο του Stoke-on-Trent, τέσσερα από τα παιδιά, ηλικίας 14 και 15 ετών, τραυματίστηκαν, με ένα εξ αυτών να νοσηλεύεται με κάταγμα σπονδύλου.

