Το Diamond League της Ντόχα, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 8 Μαΐου στο Qatar Sports Club, αναβλήθηκε λόγω της πολεμικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τις 19 Ιουνίου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Khalifa International Stadium αντί του αρχικού χώρου.

Η αλλαγή του γηπέδου συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Ντόχα τον Ιούνιο. Το Khalifa International Stadium διαθέτει σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για τους αθλητές, όπως είχε γίνει και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του 2019.

Με τη νέα ημερομηνία, ο αγώνας της Ντόχα θα διεξαχθεί χρονικά ανάμεσα στους σταθμούς του Όσλο (10 Ιουνίου) και του Παρισιού (28 Ιουνίου), αποτελώντας τον έβδομο αγώνα της σειράς για το 2026. Η σεζόν του Wanda Diamond League θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου στη Σαγκάη/Κετσιάο και θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Οι διοργανωτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και εγγυώνται ότι η ασφάλεια των αθλητών και του κοινού, καθώς και η υψηλή ποιότητα των αγώνων, παραμένουν πρωταρχικός τους στόχος.