Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, μετέδωσε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) το ιρανικό δίκτυο Press TV, αναφέροντας ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο ανέκρουσε πρύμναν.

Σύμφωνα με ανάρτησή του Press TV στην πλατφόρμα Χ, την οποία αναμεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το πετρελαιοφόρο Auroura με σημαία Παναμά, ανέκρουσε πρύμναν στα Στενά του Ορμούζ και επιστρέφει στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει πως σταμάτησε η διέλευση δεξαμενοπλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.