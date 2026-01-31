Ο Ηρακλής ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε 93-73 της Καρδίτσας στο Ιβανώφειο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις 7 νίκες στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν ο Μωραΐτης και ο Ντέιβις, που με την ενέργεια και την καθοριστική τους παρουσία οδήγησαν την ομάδα σε μια σημαντική νίκη.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με την Καρδίτσα να προηγείται ελαφρώς, χάρη στους Μπράντον και Ντέμιεν Τζέφερσον, που είχαν πετύχει τους 30 από τους συνολικά 38 πόντους της ομάδας τους. Ο Ηρακλής, από την πλευρά του, στηρίχθηκε σε Γουέαρ και Μωραΐτη για να μείνει κοντά στο σκορ, με τον Σμιθ να προσθέτει σημαντικούς πόντους.

Στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και έτρεξαν ένα σερί 11-0, παίρνοντας προβάδισμα εννέα πόντων, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο καθάρισαν το παιχνίδι με εντυπωσιακή κυριαρχία. Ο Μωραΐτης τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ασίστ, ο Ντέιβις σημείωσε 20 πόντους με 5 ριμπάουντ, ενώ ο Φάντερμπερκ πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από πλευράς Καρδίτσας, ξεχώρισε ο Μπράντον Τζέφερσον με 27 πόντους, νέο προσωπικό ρεκόρ στη σεζόν.

Με αυτή τη νίκη, ο Ηρακλής εδραιώνεται στη μέση της βαθμολογίας, δείχνοντας πως μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Stoiximan GBL και να διεκδικήσει ακόμα καλύτερη πορεία στη συνέχεια.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Κατραχούρας, Λεβεντάκος

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73

ΗΡΑΚΛΗΣ(Λούκιτς): Φάντερμπερκ 15 (6/10 δίποντα, 3/6 βολές), Φόρμαν, Σμιθ 8 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/6 βολές), Μωραϊτης 16 (3/3 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/6 βολές), Έλντερ-Ντέιβις 20 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Στρονγκ 4 (2/6 δίποντα), Τσιακμάς 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολές), Γουέαρ 12 (5/6 δίποντα, 2/5 βολές), Καμπουρίδης 3 (1/2 τρίποντα), Χριστίδης, Σύλας 7 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Γιαννίκος.

KΑΡΔΊΤΣΑ(Παπανικολόπουλος): Μπ.Τζέφερσον 27 (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/9 βολές), Κασελάκης 9 (3/7 δίποντα, 3/3 βολές), Καμπερίδης, Ουάσινγκτον 5 (1/1 δίποντα, 3/4 βολές), Ντ.Τζέφερσον 14 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Εστράντα 2 (1/4 δίποντα), Χόρχλερ 2 (1/3 δίποντα), Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος 5 (1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Καμαριανός 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Μάντσεν 4 (4/4 βολές).