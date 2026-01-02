Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν αυξάνεται, καθώς οι ταραχές που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν ολοένα και πιο βίαιη μορφή. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαδηλώσεις αυτές είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων τριών ετών και συνδέονται με την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τρεις διαδηλωτές σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη δυτική επαρχία Λορεστάν. Νέα βίντεο που επαλήθευσε το BBC τεκμηριώνουν τη χρήση πραγματικών πυρών από τις δυνάμεις ασφαλείας εναντίον πολιτών σε τουλάχιστον τρεις πόλεις.

Σε ένα από τα βίντεο, μαγνητοσκοπημένο στη νότια πόλη Φάσα, δύο αστυνομικοί φαίνονται να πυροβολούν προς διαδηλωτές σε κεντρικό δρόμο, χρησιμοποιώντας όπλα που μοιάζουν με επαναληπτικές καραμπίνες. Πάνω από 700 χιλιόμετρα μακριά, στην Κουχντασίτ, επαληθεύτηκε παρόμοιο υλικό, όπου ομάδα αστυνομικών πυροβολεί επανειλημμένα κατά του πλήθους.

Deadly protests against the Ayatollah regime in Iran have entered their fifth day. At least eight people have been killed, and students have now joined the demonstrations. The unrest began with shopkeepers closing hundreds of stores across Tehran and other major cities. As… pic.twitter.com/tyqUKjRC3y — Visegrád 24 (@visegrad24) January 2, 2026

Σε τρίτο βίντεο, που καταγράφηκε στην πόλη Λορντεγκάν, διακρίνονται διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα έξω από κυβερνητικό κτίριο, ενώ ακούγονται δύο ισχυρές εκρήξεις και ένας άνδρας φωνάζει: «Πυροβολούν». Το BBC σημειώνει ότι κανένα από τα συγκεκριμένα βίντεο δεν είχε εμφανιστεί στο διαδίκτυο πριν από αυτή την εβδομάδα.

Κλιμάκωση των διαμαρτυριών

Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας αποτελούν σημαντική κλιμάκωση των αναταραχών που εξαπλώνονται στη χώρα από την περασμένη Κυριακή. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από καταστηματάρχες που διαμαρτύρονται για την κυβερνητική διαχείριση της απότομης πτώσης του νομίσματος και της ραγδαίας αύξησης των τιμών.

Στο παρελθόν, οι αρχές του Ιράν έχουν καταστείλει αντίστοιχες διαμαρτυρίες που σχετίζονταν με την ακρίβεια, την ξηρασία, τα δικαιώματα των γυναικών και τις πολιτικές ελευθερίες. Οι επιχειρήσεις καταστολής συνοδεύονταν συχνά από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μαζικές συλλήψεις.

Οικονομική κρίση και διεθνείς πιέσεις

Η οικονομία του Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες εδώ και χρόνια, κυρίως λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ και της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι περιφερειακές εντάσεις κορυφώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν σημειώθηκε 12ήμερος αεροπορικός πόλεμος με το Ισραήλ, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση.

Το ιρανικό ριάλ έχει χάσει περίπου το ήμισυ της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025, ενώ ο επίσημος πληθωρισμός ανήλθε στο 42,5% τον Δεκέμβριο, επιτείνοντας την κοινωνική πίεση και την οργή των πολιτών.