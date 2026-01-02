Κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη απέστειλαν σήμερα πέντε Δήμαρχοι μεγάλων Δήμων της χώρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους και τις έντονες ανησυχίες τους σχετικά με την προωθούμενη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις».

Συγκεκριμένα, την επιστολή συνυπογράφουν:

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Ανδρέας Παχατουρίδης, Δήμαρχος Περιστερίου

Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος Ιωαννιτών

Οι Σχολικές Επιτροπές, όπως σημειώνουν οι Δήμαρχοι, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την υποστήριξη της καθημερινής σχολικής ζωής σε τοπικό επίπεδο. Η απομάκρυνση αυτών των αρμοδιοτήτων από το επίπεδο της σχολικής μονάδας, προειδοποιούν, μειώνει την ευελιξία, καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων και περιορίζει τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών.

Στην συνέχεια, επισημαίνουν πως η εμπειρία των δήμων που λειτουργούν χωρίς Σχολικές Επιτροπές τους τελευταίους 18 μήνες έχει επιβεβαιώσει τους φόβους αυτούς, σημειώνοντας πως η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες έχει δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση βασικών διαδικασιών, δυσκολεύοντας την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και ιδιαίτερα των ειδικών σχολείων, όπου η άμεση παρέμβαση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια των μαθητών.

Επιπλέον, υπογραμμίζουν πως η εφαρμογή της διάταξης από την 1η Αυγούστου 2026 δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικές ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή της χωρίς συντονισμό με το νέο πλαίσιο ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις και προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμαρχοι ζητούν:

· Την απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

· Τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους δήμους όπου ήδη λειτουργούν.

· Τη δυνατότητα ανασύστασής τους σε δήμους όπου έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει την πλήρη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, είναι ακόμη μια αγκύλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με αυτή την κίνηση, αγνοούνται οι ανάγκες των δήμων, η καθημερινή λειτουργία των σχολείων και οι χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί που στηρίζονται στις Σχολικές Επιτροπές για την ομαλή λειτουργία τους.

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν έναν θεσμό που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευελιξία και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των σχολείων. Η κατάργησή τους θα φέρει καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης, μετατρέποντας έναν θεσμό με καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση σε εργαλείο κεντρικής συγκέντρωσης και γραφειοκρατίας.

Ζητούμε λοιπόν να αποσυρθούν άμεσα αυτές οι ρυθμίσεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στις ανάγκες των πολιτών, δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε αποφάσεις που πλήττουν τα σχολεία, τους μαθητές και την ίδια τη λειτουργία των πόλεων.

Είναι ώρα η Πολιτεία να ακούσει τους δήμους και να διασφαλίσει ότι κάθε αλλαγή στην εκπαίδευση υπηρετεί πραγματικά τα παιδιά και την κοινωνία και όχι αποκλειστικά γραφειοκρατικά κριτήρια».