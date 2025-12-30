Μπουκιά και… ευρώ θα πληρώσουν φέτος οι καταναλωτές για το παραδοσιακό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με συγγενείς και φίλους.

Οι τιμές του κρέατος, των αλλαντικών και των τυριών είναι απλησίαστες και ήδη τα πορτοφόλια έχουν αδειάσει για τις αγορές των εδεσμάτων. Το πρώτο γεύμα του 2026 θα είναι εορταστικό, αυστηρώς οικογενειακό και πολύ «αλμυρό», με τους καταναλωτές να κάνουν μέχρι την τελευταία στιγμή έρευνα αγοράς, αναζητώντας εναλλακτικές και πιο οικονομικές λύσεις για να γεμίσει το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς, χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι τους.

Το φετινό εορταστικό τραπέζι για 6 έως 8 άτομα θα κοστίσει από 112 έως 160 ευρώ, αυξημένο από 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με πέρσι.

Κόστος πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού (6-8 άτομα)

2025: 112 – 160 ευρώ

2024: 108 – 150 ευρώ

Αύξηση: 3,6% –7,1%

(στοιχεία: Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών ΕΣΕΕ)

Ενδεικτικά, φέτος το αρνί πωλείται στα 13 ευρώ το κιλό με αύξηση 18,2% από πέρσι, το χοιρινό κρέας το βρίσκουμε στα 7 ευρώ το κιλό, αυξημένο κατά 9,4% σε σχέση με το 2024, ενώ το μοσχάρι πωλείται στα 14 ευρώ το κιλό, με την αύξηση να φθάνει το 16,7%. Η κατεψυγμένη γαλοπούλα πωλείται φέτος προς 6,65 ευρώ το κιλό, ενώ η νωπή προς 10,7 ευρώ το κιλό, αυξημένες κατά 11% και κατά 7,1% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι.

Μία ημέρα πριν το τραπέζι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, η κίνηση στο Καπάνι της Θεσσαλονίκης όπως κατέγραψε η κάμερα του MEGA, ήταν υποτονική, ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές ψωνίζουν κοτόπουλο και χοιρινό.

Από το τραπέζι δεν μπορεί να λείπει η βασιλόπιτα, με τις τιμές να ξεκινάνε από 13,80 ευρώ το κιλό σε μορφή τσουρεκιού και 14,80 ευρώ σε κέικ. Με την οικονομική στενότητα, αρκετοί επιλέγουν να την φτιάξουν στο σπίτι.

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο παραμονή Πρωτοχρονιάς, πάντα όμως με φειδώ και τα απολύτως απαραίτητα να φθάσουν τα λεφτά για να μπει και κέρμα στην βασιλόπιτα.