Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γράφουν ιστορία με φανέλες βαριές. Και υπάρχουν άλλοι που γεννήθηκαν για να φορέσουν μία φανέλα. Ο Σερντάν Σακίρι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ο μικρός μάγος από τη Γιουγκοσλαβία, που μεγάλωσε στις γειτονιές της Βασιλείας, γύρισε σπίτι του και από τότε δεν σταματά να… μαγεύει!

Ο Σακίρι, που πέρασε από Ίντερ, Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ, βρήκε τελικά την πραγματική του έμπνευση εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στη Βασιλεία. Και τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Από τον Αύγουστο του 2024, όταν ο Σακίρι άφησε τη Σικάγο Φάιαρ και επέστρεψε στο πρωτάθλημα της Ελβετίας για την αγαπημένη του Βασιλεία, σε 58 αγώνες έχει συμμετοχή σε 60 γκολ. Ο κάτοχος δύο Champions League (με Μπάγερν Μονάχου 2012-13 και Λίβερπουλ 2018-19) δεν παίζει απλώς, οργιάζει.

Με τη μπάλα «κολλημένη» στο αριστερό, παίζει με τους αντιπάλους όπως ο γάτος με το ποντίκι. Μια ντρίμπλα, μια στροφή του σώματος, ένα σουτ-πύραυλος, και το γήπεδο «σηκώνεται» στο πόδι. Οι φίλαθλοι της Βασιλείας δεν βλέπουν απλώς ποδόσφαιρο, ζουν κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία.

Σε ηλικία 34 ετών, ο Σακίρι δείχνει πιο φρέσκος και πιο «πεινασμένος» από ποτέ. Δεν είναι απλώς ο αρχηγός, είναι ο καθρέφτης της ομάδας. Ο άνθρωπος που δείχνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά καρδιάς. Κάθε φορά που σκοράρει, κάθε πάσα που μετατρέπεται σε γκολ, είναι ένα «γράμμα» αγάπης στην ομάδα που τον ανέθρεψε.

Η Βασιλεία, που τα τελευταία χρόνια έμοιαζε να έχει χάσει τον βηματισμό της, βρήκε στο πρόσωπο του Σακίρι το σύμβολο της αναγέννησης. Και όταν ένα παιδί της πόλης, που φόρεσε ξανά τα κόκκινα-μπλε, κάνει αυτά τα νούμερα, τότε δεν μιλάμε για στατιστική. Μιλάμε για ποδοσφαιρική ποίηση. Ο Σερντάν γύρισε σπίτι και η πόλη ξαναζεί στιγμές δόξας!