Μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της περιοχής Ντόνετσκ της Ουκρανίας πλησιάζει, καθώς η μάχη για την πόλη Ποκρόφσκ φτάνει σε ένα κρίσιμο στάδιο, με τις ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις να είναι τόσο μπλεγμένες που σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του ίδιου κτιρίου κατοικιών, όπως δήλωσαν στρατιώτες και αναλυτές στο Associated Press.

Όμως, μακριά από τα πεδία μάχης της ανατολικής Ουκρανίας, το Ποκρόφσκ είναι επίσης κρίσιμο για μια διπλωματική διαμάχη, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία προσπαθούν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν το πάνω χέρι στις μάχες και ότι η άλλη πλευρά είναι πιο αδύναμη.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της έχουν περικυκλώσει το Ποκρόφσκ και έχουν αποτρέψει μια ουκρανική επιχείρηση για την επαναλειτουργία των γραμμών εφοδιασμού προς την πόλη. Η Ουκρανία αρνείται ότι υπάρχει αποκλεισμός, περιγράφοντας τις μάχες ως συνεχιζόμενες, με τις δυνάμεις της να προκαλούν βαριές απώλειες στους Ρώσους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Ποκρόφσκ τον περασμένο μήνα, εκμεταλλευόμενες τα κενά στην ουκρανική άμυνα για να διαφύγουν από τις γραμμές, και φαίνεται ότι είναι έτοιμες να καταλάβουν ολόκληρη την πόλη τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, σύμφωνα με ειδικούς. Οι Ουκρανοί διοικητές στο έδαφος παραδέχονται ότι οι προοπτικές είναι δυσοίωνες.

Ουκρανός διοικητής κάνει λόγο πως πάνω από το 70% του Ποκρόφσκ είναι υπό ρωσική κατοχή

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς γραμμές άμυνας, καμία που να μπορεί να εμποδίσει τους στρατιώτες να εισέλθουν στην πόλη», δήλωσε ο Σέρχιι Φιλιμόνοφ, διοικητής του ουκρανικού τάγματος Wolves of Da Vinci.

Σε συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, εκτίμησε ότι οι Ρώσοι ελέγχουν περισσότερο από το 70% του Ποκρόφσκ. Και ο Ζελένσκι παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

«Ο εχθρός ξεκίνησε τις επιθετικές επιχειρήσεις στις 5 (Νοεμβρίου) και συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις… Έχουν χάσει εξοπλισμό, αλλά ο πρωταρχικός στόχος του εχθρού είναι να καταλάβει το Ποκρόφσκ το συντομότερο δυνατό. Αυτός ο στόχος παραμένει», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Οι Ρώσοι προχωρούν μέτρο προς μέτρο

Η πρόσφατη επιτυχία της Ρωσίας στο Ποκρόφσκ είναι το αποτέλεσμα περισσότερων από ενός έτους σκληρών μαχών, κατά τις οποίες οι δυνάμεις της προχώρησαν 39 χιλιόμετρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου με έδρα τις ΗΠΑ. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία αποκαλύπτουν τα συνολικά στοιχεία για τις απώλειές τους, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Η επιχείρηση προχώρησε, μέτρο προς μέτρο, μέχρι τον περασμένο μήνα, όταν ρωσικές ομάδες επίθεσης υπερνίκησαν τις εξαντλημένες ουκρανικές άμυνες. Σε απάντηση, η Ουκρανία ανέπτυξε τις ελίτ μονάδες της, ξεκινώντας μια ειδική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει πιθανές προωθήσεις. Οι διοικητές προειδοποιούν ότι οι έντονες μάχες από δρόμο σε δρόμο φτάνουν σε κρίσιμο σημείο.

Το Ποκρόβσκ βρίσκεται κατά μήκος της ανατολικής γραμμής του μετώπου, μέρος αυτού που έχει ονομαστεί «ζώνη οχυρών» του Ντόνετσκ, μια σειρά από ισχυρά οχυρωμένες πόλεις που είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ και Ντρουζκίβκα.

Το Ποκρόφσκ, που πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό 60.000 κατοίκων, κάποτε χρησίμευε ως κρίσιμος κόμβος εφοδιασμού – μεταφορών για τις ουκρανικές δυνάμεις. Ωστόσο, η Ρωσία χρησιμοποίησε το πυροβολικό της για να αποκτήσει πλεονέκτημα σε βασικές διαδρομές, στερώντας από τις ουκρανικές δυνάμεις τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, να πραγματοποιούν εκκενώσεις και να μεταφέρουν προμήθειες.

Βαρόμετρο το Ποκρόφσκ για τις διαπραγματεύσεις

Το Ποκρόφσκ δεν είναι πλέον μόνο ένα πεδίο μάχης για την κατάκτηση εδαφών, αλλά και ένα βασικό πεδίο που αποσκοπεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις των ΗΠΑ και να καθορίσει την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στο πρόθυρο της νίκης. Ως προϋπόθεση για την ειρήνη, απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το γειτονικό Λουγκάνσκ, ένα από τα βασικά πολεμικά του στόχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αντιμετωπίζει κατά καιρούς πιέσεις από τις ΗΠΑ να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, έχει προσπαθήσει να δείξει στον Τραμπ ότι η Ρωσία δεν κερδίζει. Οπλισμένος με χάρτες της πρώτης γραμμής, ο Ζελένσκι έχει μαλακώσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες θέσεις του Τραμπ.

«Φανταστείτε πόσες ρωσικές δυνάμεις υπάρχουν. Αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να μπορούν να «πουλήσουν» στους Αμερικανούς», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, όταν περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες παραβίασαν τις άμυνες του Ποκρόφσκ.

«Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται το Ποκρόφσκ. Το χρειάζονται μόνο για να πουν: κοίτα, τελικά, η ιδέα ότι η Ουκρανία εγκαταλείπει την ανατολή και δίνει ό,τι άλλο θέλουν είναι η μόνη δυνατή, αλλιώς υποτίθεται ότι θα καταλάβουν περισσότερα», είπε.

Η απώλεια του Ποκρόφσκ θα ήταν πολύ επιζήμια για την Ουκρανία

Παρά την αισιόδοξη εκτίμηση του Ζελένσκι, η απώλεια του Ποκρόφσκ θα ήταν πολύ επιζήμια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πίτερ Ντίκινσον, συντάκτης για την Ουκρανία στο think tank Atlantic Council στις ΗΠΑ. «Ο Τραμπ δεν συμπαθεί τους ηττημένους… του αρέσει να είναι με τους νικητές… Αυτό θα παρουσιαστεί από τους Ρώσους ως μια μεγάλη νίκη», είπε.

Ο Ντίκινσον είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών γύρω από το Ποκρόφσκ, όπως δρόμοι και σιδηρόδρομοι, έχουν καταστραφεί και η πόλη δεν έχει πλέον τη στρατηγική αξία που είχε για τους Ουκρανούς. «Πρόκειται κυρίως για μια προπαγανδιστική νίκη, μια συμβολική νίκη, μια ψυχολογική νίκη, ίσως, για τους Ρώσους. Πρέπει να το δείξουν αυτό ο Πούτιν έχει απελπιστικά ανάγκη να δείξει ότι κάνουν πρόοδο», είπε.

Εάν το Ποκρόφσκ πέσει, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τη Ρωσία να καταλάβει το υπόλοιπο του Ντονμπάς. Ωστόσο, αυτές οι προόδους, όπως και η μάχη για το Ποκρόφσκ, θα χρειαστούν χρόνο και θα έχουν τεράστιο κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Αυτό σημαίνει πολιτικά, φυσικά, ότι η Ρωσία θα διακηρύξει ότι πέτυχε μια μεγάλη νίκη… Και θα πει: κοιτάξτε, μπορούμε να καταλάβουμε όλο το Ντονμπάς, αλλά σε πόσο χρόνο και με ποιο κόστος; Δεν θα το πει», δήλωσε η Ορίσια Λούτσεβιτς , επικεφαλής του Φόρουμ για την Ουκρανία στο think tank Chatham House στο Λονδίνο.