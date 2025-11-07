Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11) στο Λος Άντζελες, όταν ο Κρίστιαν Γουντ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τρομακτικού περιστατικού. Ο 30χρονος πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς εντόπισε διαρρήκτες να προσπαθούν να εισβάλουν στο σπίτι του, στη συνοικία Σέρμαν Όουκς, και αντέδρασε ακαριαία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ύποπτοι επιχείρησαν να παραβιάσουν την πίσω είσοδο της κατοικίας του, όμως ο Γουντ, που βρισκόταν μέσα εκείνη τη στιγμή, άρπαξε το όπλο του και πυροβόλησε τρεις φορές στο έδαφος για να τους εκφοβίσει. Οι δράστες τράπηκαν αμέσως σε φυγή με ένα SUV, πριν προλάβουν να φτάσουν οι Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Former Lakers player Christian Wood fired several rounds during an attempted home invasion in Sherman Oaks on Wednesday at 1pm. Wood confronted the burglars before running outside and firing 3-4 rounds at the ground, police said. The suspects were scared off and fled. No one… pic.twitter.com/BUddOZvR0B — Basketball Forever (@bballforever_) November 7, 2025

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, ενώ ο πρώην NBAer συνεργάζεται με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Γουντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τους Χιούστον Ρόκετς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς, παραμένει χωρίς ομάδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που τον κράτησε εκτός δράσης τη σεζόν 2024–25.