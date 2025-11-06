Γνωστή για τις πλαστικές επεμβάσεις που την έκαναν να μοιάζει με την εμβληματική κούκλα Barbie, η influencer Barbara Jankavski, πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Διατηρούσε πάνω από 56.000 ακολούθους στο Instagram και 344.000 στο TikTok, ενώ το σώμα της εντοπίστηκε στις 2 Νοεμβρίου σε μια μεζονέτα στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που δημοσίευσε το CNN Brasil, ένας 51χρονος δικηγόρος κατέθεσε ότι βρισκόταν μαζί της το βράδυ του θανάτου της, καθώς την είχε προσλάβει για «σεξουαλικές υπηρεσίες».

Τι κατέθεσε ο άνδρας που ήταν μαζί της

Ο άνδρας υποστήριξε ότι και οι δύο είχαν κάνει χρήση παράνομων ουσιών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Όπως ανέφερε στις Αρχές, παρατήρησε ότι η Jankavski αποκοιμήθηκε και δεν αντιδρούσε, με αποτέλεσμα να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι να φτάσουν οι γιατροί, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατό της, ο ίδιος προσπάθησε να την επαναφέρει στη ζωή για περίπου εννέα λεπτά.

Η αστυνομία του Σάο Πάολο ανέφερε πως η Jankavski βρέθηκε μόνο με τα εσώρουχά της, έχοντας τραύμα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη. Φίλος της ισχυρίστηκε ότι το τραύμα στο πρόσωπο προήλθε από προηγούμενη πτώση.

Οι Αρχές διερευνούν τον θάνατό της ως «ύποπτο», ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία.

Η Jankavski είχε υποβληθεί σε περίπου 27 επεμβάσεις, σε μια προσπάθεια να επιτύχει την απόλυτη ομοιότητα με την Barbie.