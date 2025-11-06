Ένα περιστατικό βίαιου ξυλοδαρμού ανηλίκου σημειώθηκε στη Λάρισα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από τρεις νεαρούς ηλικίας 19 έως 22 ετών σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν τον ανήλικο να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν στον λόφο Μεζούρλου. Εκεί συνέχισαν να τον χτυπούν, έως ότου ο 16χρονος τους οδηγήσει στο σπίτι του και τους παραδώσει χρήματα.

Η επίθεση σταμάτησε όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν την παρουσία συγγενικού προσώπου του θύματος και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο.

Την επόμενη ημέρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών νεαρών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανότητα συμμετοχής τέταρτου ατόμου που ενδέχεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Πηγές αναφέρουν ότι οι ίδιοι νεαροί είχαν αποσπάσει χρήματα από τον 16χρονο και σε προηγούμενη περίπτωση, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για επαναλαμβανόμενη εκφοβιστική συμπεριφορά.