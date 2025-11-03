Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Λάρισας, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Το ατύχημα σύμφωνα με το onlarissa.gr σημειώθηκε στο ύψος της Βιοκαρπέτ στη Λάρισα. Αμέσως σήμανε συναγερμός σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο, καθώς από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Δύο από τους τραυματίες είναι σοβαρά και άλλοι δύο σε πιο ελαφριά κατάσταση.

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα μετά στην σφοδρή σύγκρουση, η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.