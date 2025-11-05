Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φέρετρο παραδόθηκε το βράδυ στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. «Θα μεταφερθεί στο Ισραήλ όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», αναφέρεται, πριν οδηγηθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για την ταυτοποίηση της σορού.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε γνωστοποιήσει ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας ένα φέρετρο με τη σορό ομήρου. Το φέρετρο μεταφέρθηκε με μέριμνα του Ερυθρού Σταυρού και παρελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χαμάς έχει ήδη παραδώσει στο Ισραήλ τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης των σορών όσων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Από τις συνολικά 28 σορούς ομήρων, οι 21 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογίζεται η σορός που παραδόθηκε απόψε και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.